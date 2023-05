¿Fueron cuñados? Picante cruce entre Flavio Mendoza y Alfa por un supuesto romance con su hermana

Ahora, en el debut de Polémica en el bar, Flavio Mendoza y Alfa tuvieron un tenso cruce por los rumores de romance entre el ex Gran Hermano y la hermana del artista. Así, Polémica en el bar tuvo su debut, con la conducción de Marcela Tinayre y la participación de Alfa, tras ganar popularidad por haber participado en Gran Hermano.

Lo cierto es que, se trata de los comentarios de Alfa sobre Adriana, la hermana del coreógrafo, acerca de quién habría deslizado que tuvo un acercamiento. “Estamos casi entre familiares porque Alfa y Flavio fueron cuñados. Al menos, según la versión de Alfa”, fue el comentario con el que Marcelo Polino puso el dedo en la llaga. Por su parte, Eliana Guercio la picó un poco más: “Bueno, tal vez es un buen momento para aclarar esto”. Así, Alfa saltó: “Lo entendieron mal o yo me expresé mal.

De este modo, Alfa se vio obligado a aclarar sus comentarios sobre Adriana, la hermana de Flavio Mendoza, en vivo: “No dije que salí en ningún momento con ella”, advirtió. “Lo que dije es que la conocí en el velatorio del querido Miguelito Caruso. Dije que la conocí ahí y que me pareció muy mona”, expresó el ex GH, ante la atenta mirada de quién fue señalado como su cuñado. “¿Vos decís que lo editaron?”, quiso saber el artista, dudando de la aparente defensa de Alfa, que le replicó: “Sí, lo editaron. Flavio, creeme”. Sin embargo, el también productor teatral no se convenció con su versión: “No te creo porque lo vi en vivo. Te voy a decir una cosa. Ya me pasó que apareció un impresentable con mi hermana”, le señaló entre miradas y enojos.

Y el remate fue imperdible: “Te pido por favor que no me compares con él”, le pidió Alfa, en referencia al Gigoló. “¿Sabían que yo la primera vez que tuve que ir a poner los dedos fue con este hombre? Me ficharon porque lo amenacé desde las redes", recordó Flavio Mendoza.