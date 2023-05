VIDEO.- Golpes, gritos y amenazas con armas: así fue el violento robo en el PetShop de La Plata

Un violento robo se registró en las últimas horas en un petshop de La Plata, que fue publicado por este diario (vea: https://www.eldia.com/nota/2023-5-31-3-30-39-llamaron-al-911-por-un-asalto-y-la-policia-aparecio-a-la-media-hora--policiales). Ahora se conocieron las terribles imágenes de cómo actuaron los ladrones, que serían menores, en el local de 7 entre 522 y 523.

El video muestra golpes, unos 5 delincuentes armados y, para colmo, se escucha un audio con las violentas amenazas que recibió la víctima. Tal como informó EL DIA, Carlos Beltramo, presidente del Centro Comercial de Avenida 7, en Tolosa, se refirió a este hecho brutal y por el que casi no hubo respuesta policial ya que, según contó “fue demasiado tardía” porque "apareció a la media hora". Además se quejó de que “la Policía no está, no patrulla, no se ve por las calles”.

En las imágenes que acompañan esta nota se puede observar cómo irrumpen los ladrones armados que, bajo amenazas, empiezan a vaciar el local. No conformes con ello, y pese a que nunca opuso resistencia, uno de los 5 malvivientes le da un tremendo golpe en la cara al empleado, de forma imprevista y de atrás.

La trompada tumbó al joven pero los atacantes no detuvieron su accionar y, ya en el suelo, continuaron dándole patadas. Fue tal la brutalidad que hasta uno de los ladrones se "apiada" y grita "no le pegues más". Pese al pedido, al retirarse, otra vez la violencia extrema dijo presente: con sus manos apoyadas en el mostrador, y con el encargado en el piso, tomó impulso para asestarle con las dos piernas una nueva y terrible patada.

Según precisaron, se trata de una bandita de menores que se mueve en bicicleta y tiene a maltraer a todos los comerciantes. “Hace unos días se metieron a robar en una librería, de la que se llevaron un celular y dinero en efectivo. Ahora volvieron al mismo comercio, para llevarse a la rastra un bicicletero, pero como no pudieron, entraron en un pet shop, que acaba de inaugurar”, expresó el dirigente. Según Beltrano, una ambulancia debió acudir al lugar para asistir al la víctima tras la paliza sufrida.

El terrible hecho y la "tardanza" policial

El episodio tuvo lugar en el comercio “Lo que mastica tu mascota”, del que los precoces ladrones huyeron con distintos elementos de valor. Lo peor vino después, ya que, en base a lo reportado por los vecinos, llamaron al 911 y “la Policía cayó a la media hora”.

“Es increíble. Tuve que comunicarme con el comisario, que se vino volando para el negocio en su propio auto, aunque es obvio, sin posibilidad de agarrar a nadie”, indicó el presidente del Centro Comercial con clara resignación.

Se sabe que por protocolo, una vez que ingresa una comunicación a la central de emergencias, un móvil debería estar en la escena a los dos o tres minutos. Algo que en este caso no habría sucedido.

Para Bejarano, “lo que está pasando es triste, pero ocurre en la Ciudad entera, no solo en Tolosa. Los reclamos son los mismos en todas partes. Desde que sacaron a los caminantes, desapareció la Policía, no vemos patrullajes, estamos a merced de cualquier cosa”.

Respecto de los sospechosos, trascendió que podrían provenir del asentamiento situado detrás del Mercado Regional de Frutas y Verduras. Por eso ahora todas las diligencias probatorias estarán destinadas a su individualización.

Como este diario publicó en esa edición anterior, la minoridad y el delito representan una problemática a la que no se le encuentra solución. Al menos todos los días se conocen casos de chicos demasiado chicos vinculados con robos y otros episodios de violencia. Hablamos de menores que arrancan la carrera delictiva desde los 10 años, como pasó en un almacén de 1 entre 60 y 61, cuando lo atraparon con otro de 13 y un mayor de edad.