Los edificios escolares necesitan un mantenimiento continuo en la Ciudad

Hace pocas semanas se trató en esta columna la situación planteada en una escuela de Gonnet en la que sus autoridades se vieron obligadas a suspender las clases por una pérdida de gas, en lo que resultó ser -tal como se dijo en esa oportunidad- no sólo un riesgo sino una muestra más de la serie de deficiencias edilicias que sufren muchos establecimientos educativos de nuestra zona.

Ahora se publicó un informe ampliatorio de lo que ocurre en muchas otras escuelas y, por consiguiente, la sucesión de reclamos que esta situación viene generando. Así, en la Escuela 11 ubicada en 25 y 527 se realizó un abrazo solidario para reclamar la realización de distintas obras, aludiéndose en forma prioritaria a “la falta de aulas para los chicos”.

Las denuncias formuladas por distintas comunidades educativas pusieron de relieve la presencia de falencias graves, tales como la existencia de baños que no tiene puertas, cercos perimetrales del predio que se encuentran rotos, falta de servicio de gas por pérdidas que no son reparadas.

En otra es cuela platense, tal como quedó evidenciado en el artículo publicado recientemente en este diario, la instalación eléctrica está sumamente deteriorada, con cables expuestos. Se dijo que allí también los alumnos de tercer grado “no tienen aula por lo que deben tomar sus clases en la biblioteca”, entre otras falencias.

Padres de alumnos de la Escuela 27 de Villa Elvira “Manuel Belgrano”, ubicada en calle 611 y 4, se mostraron preocupados por el estado de salud de varios pequeños que concurren al establecimiento por una ingesta de agua en el colegio, que según afirmaron en una denuncia “sale contaminada y verde”.

Techos deteriorados, escuelas en zonas de la periferia que no cuentan con veredas de material, humedad en las paredes, el inventario de problemas edilicios es extenso. En lugar de encontrarse en perfecto estado, año tras año las escuelas de la zona exhiben deficiencias impropias del servicio que prestan.

En casi todos los últimos ciclos lectivos –y puede decirse sin exagerar, de las últimas dos o tres décadas- los alumnos siguen perdiendo días de clase y corriendo riesgos por motivos relacionados a deficiencias en los sistemas eléctricos, mamposterías o techos en mal estado; baños que no funcionan, pérdidas en las redes de gas y otras de similar naturaleza.

Corresponde, entonces, reiterar exhortaciones acerca de la conveniencia de que los trabajos de mantenimiento y de pequeñas restauraciones se realicen todos los años -en especial durante las épocas de vacaciones- ya que, al no ejecutarlas desde el Estado provincial en forma oportuna se originan no sólo peligros muy serios, sino que después obligan a volcar inversiones de recursos mucho más onerosas y que suelen no encontrarse disponibles en el presupuesto dada su magnitud.

Es al área educativa del Estado a la que le cabe intervenir en forma oportuna y no tardía y es parte de su responsabilidad indelegable garantizar en forma permanente, a lo largo de los doce meses del año, el buen estado de las escuelas y la continuidad de los servicios esenciales. Sin edificios escolares aptos, se vuelve mucho más complejo asegurar la continuidad de los ciclos lectivos.