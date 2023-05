En la Rosada creen que Cristina no será candidata

En medio de los rumores renovados en el sentido de que Cristina Kirchner pudiera ser candidata presidencial, el sector cercano al presidente Alberto Fernández salió a descartar esa posibilidad. “No va a ir en ningún tramo de la boleta”, disparó una funcionaria del gobierno nacional.

La vocera de esa posición oficial fue la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, quien sostuvo que “ella ya nos ha dicho a todos nosotros las y los militantes que salgamos a militar, que construyamos el futuro, que ella dio todo de sí, que no va a ser candidata, que no va a ir en ningún tramo de la boleta en la próxima elección”.

Luego de que comenzó a circular el rumor de que la titular del Senado pudiera rever su posición de “no ser candidata a nada”, la funcionaria nacional precisó: “Quiero recordarles que Cristina Fernández de Kirchner nunca en su trayectoria política dejó que se filtrara una decisión tan importante como si ella es candidata”. Y aclaró: “No tengo ninguna otra información que conocer a Cristina en cómo y de qué manera comunica sus decisiones. Y sí tengo la responsabilidad de no detenerme ante un zócalo y una noticia de trascendido periodístico”.

Lo cierto es que desde el propio entorno de la Vicepresidenta se dejó filtrar el rumor de que Cristina podría rever su decisión de no ser candidata, lo que renovó el operativo clamor que había perdido fuerza en los últimos días.

La propia Cristina Kirchner lo había desinflado durante el acto que encabezó en el Teatro Argentino donde retumbó la frase “ya di todo lo que tenía que dar”.

Sin embargo, las versiones sobre una eventual candidatura volvieron a instalarse y una catarata de dirigentes ultra K se subieron a los trascendidos y al pedido para que Cristina sea postulante presidencial.

En ese contexto, en la Gobernación bonaerense deslizan, aún cuando insisten en que la Vicepresidenta sea candidata, que no existe ningún cambio de escenario que pudiera hacer repensar la idea ya esbozada por a la accionaria mayoritaria del Frente de Todos.

En ese contexto, el ex ministro de Agricultura y expresidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, aseguró que “la opinión” de la Vicepresidenta “va a ser determinante para la elección de las candidaturas” en el Frente de Todos. “La opinión va a ser determinante para las candidaturas. La gente confía mucho en la opinión y la ascendencia que tiene” la Vicepresidenta, afirmó el ex funcionario.