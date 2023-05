“Ya no saben qué inventar”: Patricia Bullrich salió al cruce tras la declaración de la secretaria de Milman

La presidenta del PRO y precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, salió al cruce tras las declaraciones de Ivana Bohdziewicz, ex asesora de Gerardo Milman, diputado y cercano a la dirigente. La joven declaró que borró contenido de su celular, antes de entregarlo a la Justicia para ser analizado.

Las palabras de Bohdziewicz resonaron en el arco político nacional. Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández fueron de los primeros en hacer mención al tema y señalar a Bullrich.

“En Argentina, la presidenta del mayor partido de la oposición y precandidata a presidenta, Patricia Bullrich, es sospechosa de estar involucrada en una operación para borrar datos del celular de una testigo clave en el caso del intento de asesinato de Cristina Kirchner. La testigo, asistente de un diputado en el momento del crimen, dijo que la llevaron a la oficina de Bullrich y allí un experto le borró el celular. La extrema derecha en América Latina utiliza la violencia como método en todos los países”, expresó la vicepresidenta en Twitter.

“Lo que acabas de leer, no lo dijo nadie en Argentina. Son las expresiones de un diputado de Brasil, publicadas en el día de ayer al conocerse, a través de Página 12, el testimonio de una ex asesora del diputado Milman. Resulta muy impresionante no solo la naturalización de la violencia política sobre mi persona, sino también el encubrimiento del intento de asesinato ocurrido el 1 de septiembre”, cerró.

En este sentido, Bullrich recurrió al soporte de Twitter para dar su palabra, en medio de las críticas. “Ya no saben qué inventar frente al total y absoluto fracaso de su patético cogobierno. Conmigo, el 10 de diciembre el kirchnerismo se acaba”, lanzó.

Adjunto, estaba la noticia donde se mencionan las declaraciones del presidente argentino. “Que en el despacho de una dirigente como la presidenta del PRO, se cite a una persona para pedirle el teléfono y borrar contenido por temor a que pueda verse en la Justicia me parece algo vergonzoso. Es algo, definitivamente, imperdonable en términos institucionales, con todas las letras”, aseguró Alberto Fernández.