“Flash”: una historia de superación a la velocidad de la luz

Cuando los hermanos Andrés y Bárbara Muschietti tomaron el control de “Flash”, la nueva película del universo DC, no sabían que se estaban haciendo cargo del que será el relanzamiento de la franquicia comiquera, una película de multiversos a la moda, con cameos de los viejos Batman de la pantalla y toda la intención de apretar el botón de reseteo de una saga que no ha tenido el éxito esperado.

Pero esa es la intención con “Flash”, segunda incursión en Hollywood de Andy, director, y Bárbara, productora, luego del éxito de “It”. “Mi contacto con los cómics se había perdido, de chiquito leía muchos, y después fue desapareciendo. Cuando me ofrecen esta película me pongo al día con el personaje, y me doy cuenta de que había escritores que le habían dado mucha profundidad, con un trauma infantil, que generó un personaje más interesante, con una tridimensionalidad que valía la pena”, explicó Andy sobre el proyecto, que a muy poco de empezar sus rodajes chocó de lleno con el inicio de la pandemia de COVID, algo que resultó “una bendición disfrazada”, por el tiempo que les dio para desarrollar el guion.

Por su lado, Bárbara agregó que su pasión por DC “también empezó de chiquita”: “Nuestros viejos nos llevaron a ver al Superman de Richard Donner con Christopher Reeve (1978), y me acuerdo perfecto porque me enamoré locamente del personaje y además quería ser Lois Lane, porque era una mina muy fuerte, que hacía lo que quería, y que a Clark Kent lo tenía medio controladito”, relató. “Siempre quise hacer una película de aventuras, aunque no tenía tanta familiaridad con el multiverso, pero es una herramienta fantástica, porque podés hacer lo que se te canta, siempre en algún mundo paralelo puede existir lo que decidís que exista”.

Sobre esa narrativa, su hermano consideró que “quizás porque el mundo del cine de alguna manera se vio en un lugar donde tenía que contar las historias de origen de los superhéroes, una y otra y otra vez, nunca había tocado el multiverso por la complejidad que tiene. Como que había necesidad de explicar la historia con nuevos villanos y circunstancias, pero el multiverso es algo que no se había tocado, y estoy muy contento de que se haya hecho con esta película”.

La película llegará a los cines el jueves, aunque mañana tendrá funciones de preestreno en la Ciudad para los ansiosos que no pueden esperar a ver el rumbo que tomará el universo DC, y que tampoco pueden esperar a ver a Michael Keaton, otra vez, vistiendo el traje del hombre murciélago.

“Él fue mi Batman, Adam West también en mi primera infancia, pero definitivamente me voló la cabeza cuando salió la película de Burton (en 1989), con su carisma y su personalidad y el estilo de la película. Nunca pensé que íbamos a traerlo de nuevo, así que significó muchísimo para mí”, dijo Muschietti.

Keaton regresa a su icónico papel, que encarnó bajo la dirección de Tim Burton, luego de que los Muschietti tuvieran que pelear para convencerlo. “En mi trabajo con Keaton puse mucho foco en esa parte de la vida de Bruce Wayne (o Bruno Díaz) que nadie vio, casi 30 años más tarde de ‘Batman vuelve’ (filme de Time Burton estrenado en 1992). Para mí era muy importante que lo viéramos en un lugar y momento que no lo esperábamos. Necesitaba una transformación. Él estaba un poco reticente a eso”, recordó Muschietti.

“Yo quería -se explayó- que el punto cúlmine del cambio que iba a afrontar fuera Batman. Entonces, lo tenía que llevar al otro extremo, sobre todo para acrecentar el drama. Eso fue el foco de la conversación. Se lo pude vender, él estaba más orientado a ver a Bruce Wayne como la gente lo espera y yo quería que estuviera como la gente no lo espera. Y lo convencí”.

Si bien el filme se centra en el personaje de Flash que una vez más encarna Ezra Miller, el de Keaton es piedra angular en la trama. A partir del encuentro Barry Allen/Flash-Bruce Wayne/Batman, la película toma otra forma, ritmo y profundidad. Pero, como dijo el realizador, la reunión entre ambos superhéroes no era la esperada. La aparición de Wayne se asemeja más a El Gran Lebowski que al bon vivant que se recuerda en “Batman vuelve”.

Pero el trabajo sobre el Hombre Murciélago no se detuvo en la construcción del personaje, sino que también tuvo la libertad de crear todo su entorno: traje, Baticueva y el avión. “Vamos Argentina, carajo. Tuvimos la suerte de construir la baticueva completa, que es algo que, con todo el respeto del mundo, ni Tim Burton hizo. Tenemos la Copa del Mundo y construimos la única baticueva entera”, bromeó el cineasta.

LA TRAMA

En la película, Barry/Flash es un joven introvertido y traumado por el asesinato de su madre, por el cual es acusado su padre, por cuya inocencia el protagonista lucha. En una de sus ultrasónicas corridas, Flash descubre que puede viajar en el tiempo al pasado y, así, salvar a sus padres. Sin embargo, cualquier cambio que produzca detona en una ruptura espacio-temporal de consecuencias inimaginables.

Ahora, por detrás de la fachada de aventuras y acción que toda cinta del género demanda, en esta propuesta de los Muschietti se encuentra la temática de la autosuperación y la necesidad de aceptarse a uno tal como se es.

“La metáfora de la película es esa: hacer las paces con uno mismo, algo que Barry descubre después de un largo camino. Además, lo hace con las cualidades humanas y no con las del superhéroe”, explicó.

“La excitación está en viajar en el tiempo -agregó- y cambiar algo que salió mal. Pero el camino es el aprendizaje. Barry está un lugar en el que a todos nos gustaría estar. Fijate lo que hace nuestra mente cuando pasa algo de lo que nos arrepentimos: recreamos la situación en nuestra cabeza para encontrar un final feliz; ese es el viaje en el tiempo, que nuestra cabeza hace y que nosotros nunca lo vamos a poder hacer, pero es una fantasía”.

En ese viaje, además, Barry se encuentra a sí mismo. “Fue muy divertido. Jugás con la especulación y enseguida te identificás con la idea de viajar al pasado y encontrarte a vos mismo. Lo divertido es que Barry crea una versión completamente distinta a lo que él fue porque, al salvar a la madre, el Barry del pasado vive cosas que el Barry del presente nunca vivió. Tiene otra vida y es otra persona. Hubo que generar esa pareja despareja, que es un poco la voz, el diálogo con el costado más naif de tu ser. Y Barry, al final, aprende más del niño, que el niño del adulto”, explicó el director de “It” y “Mamá”, la película de terror que lo catapultó a Hollywood.

Andy y Bárbara Muschietti, en su paso por Argentina

EL POLÉMICO EZRA

La película atravesó la pandemia, que podría haber cancelado el proyecto mientras el resto de las películas y proyectos de DC se desmoronaban y Warner pensaba cómo barajar y dar de nuevo. Para colmo, no ayudaba Ezra Miller, protagonista, que no paró de meterse en escándalos: viene de dos años en los que no paró de acumular denuncias por violencia de género y peleas en bares y la vía pública, pese a lo cual el director argentino Andy Muschietti lo volvería elegir para el papel del Flash.

“No creo que haya nadie que pueda interpretar ese personaje tan bien como él. Las otras representaciones del personaje son geniales, pero esta visión particular, simplemente se destaca. Y, como dijiste, los dos Barry, se siente como un personaje hecho para él”, dijo Muschietti.

La productora el filme, Bárbara Muschietti, sostuvo, a su vez: “En la prueba de cámara, Ezra fue brillante y el más comprometido y profesional. Ezra lo dio todo para este papel: física, creativa y emocionalmente. Fueron absolutamente supremos”.