Patricia Bullrich no se anda con medias tintas. Exige lealtades y no tolera casi ninguna ambigüedad. “Pasta o pollo” repiten cerca de la ex ministra de Seguridad para graficar que se está con ella o se está con Horacio Rodríguez Larreta, su rival en la interna de Juntos por el Cambio.

En las últimas horas puso quinta marcha en su plan halcón y le plantó un candidato a uno de los intendentes más emblemáticos del PRO que parecía contar con el beneficio de llevar en las Primarias de agosto las boletas de los dos precandidatos presidenciales.

El jefe de los equipos técnicos de Diego Santilli, el aspirante a la Gobernación de Rodríguez Larreta, es Diego Valenzuela, el alcalde de Tres de Febrero. Era uno de los tres intendentes que tenía en sus manos el salvoconducto político para equivar las Paso de su propio espacio. Los otros dos son Guillermo Montenegro (Mar del Plata) y Soledad Martínez (Tres de Febrero).

Pero en las últimas horas, Bullrich hizo un rápido movimiento que terminó con la paz en Tres de Febrero. Gustavo Spalletti, ex concejal y actual funcionario de Valenzuela, renunció al cargo para transformarse en el candidato a intendente del team Halcón y competidor de su ahora ex jefe.

Este movimiento de Bullrich es la ratificación de su decisión de no compartir candidatos con Rodríguez Larreta. Y el acta de defunción del plan de muchos intendentes del PRO para que no les planten competencia en sus distritos. Promotores de la “V”, es decir, un solo candidato local pegado a los dos precandidatos a gobernador y a los dos presidenciables, ahora quedaron frente a la opción de hierro: optar por uno u otro contendiente nacional.

La jefa del PRO con licencia ya había hecho una demostración fuerte hace un mes cuando vino a La Plata a anunciar que el senador provincial Juan Pablo Allan sería el desafiante de Julio Garro. Ahora repitió ese procedimiento en el caso de Valenzuela. Ambos reportan a Rodríguez Larreta y Bullrich no quiere saber nada con compartir nombres con el alcalde porteño.

Sólo dos

Por ahora, como se dijo, los únicos que autoriza Bullrich a llevar las dos boletas son Montenegro y Soledad Martínez, la sucesora de Jorge Macri en Vicente López. En el medio, hay un grupo de intendentes que buscan surfear la interna, aunque sin la suerte de los dos anteriores.

Uno de los casos notorios es el de Pablo Petrecca, de Junín. Responde a Jorge Macri pero está alineado con Rodríguez Larreta. El pase de Mariano Barroso (9 de Julio) al campamento de Bullrich, lo dejó en una posición incómoda. Barroso también está encolumnado con el primo del ex presidente.

Si no hay salto, la ex ministra de Seguridad, aseguran en su entorno, le pondrá un candidato para competir.

Las especulaciones también rodean a Javier Martínez (Pergamino), enrolado en el espacio del ex presidente de Boca, Daniel Angelici. El alcalde apoya a Rodríguez Larreta y Bullrich tiene un menú de opciones para enfrentarlo: el radical Sergio Bocanera, el empresario agropecuario Jorge Josifovich y el ex futbolista Pablo Biglieri, cercano al senador provincial Joaquín De la Torre. En Ramallo, en tanto, el intendente Gustavo Perié está siendo desafiado por uno de los nuevos aliados de Bullrich: su vecino de la Segunda Sección e intendente de San Nicolás, Manual Passaglia. El alcalde promueve a Cecilia Giannmaría, secretaria de Obras Públicas de su ciudad.

En los últimos días, tal como adelantó este diario, el armado halcón del PRO sumó a otros tres intendentes del interior bonaerense. Se trata de Mariano Barroso y su candidata para sucederlo, Maria Jose Gentile (9 de Julio), Camilo Etchevarren (Dolores) y Eduardo Campana con su jefa de Gabinete y precandidata local, Marina Justo.

Ya son 10 los municipios gobernados por intendentes PRO que se alinearon bajo las precandidaturas presidencial y provincial de Patricia Bullrich y Nestor Grindetti, respectivamente. Se trata de los jefes comunales de San Miguel (Jaime Méndez), Lanús (Grindetti y su sucesor Diego Kravetz), Capitán Sarmiento (Javier Iguacel), San Nicolás (Manuel Passaglia), Bahía Blanca (Héctor Gay), Coronel Rosales ( Mariano Uset) y Rivadavia ( Javier Reynoso). A ellos hay que sumar a Barroso, Etchevarren y Campana.