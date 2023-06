Rossi negó una devaluación brusca y la oposición lo cruzó

Optimista, con traje de candidato y ensayando el arte de la negación. El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, fue a la Cámara de Diputados a presentar su tercer informe de gestión y ante los legisladores que lo escuchaban aseguró que “no será necesaria una devaluación brusca”; pronosticó “mejores condiciones estructurales” para la economía con “reservas genuinas”; dijo además que “no están las condiciones dadas para que esto sea un 2001 o para que haya hiperinflación” y (tras la polémica) desmintió la instalación de un puerto chino en Tierra del Fuego.

Pero el cuadro de situación que pintó el ministro y precandidato presidencial del Frente de Todos chocó de frente con el reproche de la oposición, que advirtió sobre “dos países contrapuestos: el que se está viviendo y el que describe el Gobierno”.

Firme a la hora de defender la gestión, Rossi enfatizó en primer lugar que “no va a ser necesario” instrumentar una “devaluación brusca” de la moneda porque, sostuvo, a fin de año comenzará a evidenciarse una mejora de la economía y un fortalecimiento de las reservas en el Banco Central.

“Descreo de aquellos que dicen que, si ganan las elecciones, van a tener que hacer una devaluación brusca, que no hará otra cosa que duplicar la inflación, la pobreza y la indigencia, para recién después estabilizar. No va a ser necesario. No lo será porque las condiciones estructurales de la economía van a ser claramente favorables para los próximos años”.

Y fundamentó: “Con plena conciencia de que este es un año difícil para los argentinos, digo que las condiciones estructurales empiezan a cambiar. Tenemos previsto recibir reservas genuinas con la cosecha fina, que fue favorecida por las últimas lluvias y el año próximo vamos a tener una estructura energética (en relación a la obra del gasoducto Néstor Kirchner) que nos permitirá ahorrar unos 4.000 millones de dólares”.

Al contestar las preguntas de diputados del Frente de Izquierda, Rossi negó también que estén dadas las condiciones para otro 2001 o para una hiperinflación, “porque hay una red de contención enorme a lo largo y ancho del país. Estamos en una situación compleja -admitió-, pero la situación estructural comienza a cambiar entre noviembre y diciembre”.

Críticas opositoras

El radical Mario Negri fue uno de los primeros en salir al cruce del panorama alentador trazado por el ministro: “Hay una enorme equivocación de diagnóstico al presentar su informe”, retrucó, y acusó al jefe de gabinete de vivir en “una burbuja donde se decide practicar con una fe ciega la negación de la realidad”.

E insistió: “Son dos países contrapuestos los que estamos viviendo”.

Negri le apuntó además a Sergio Massa, al advertir la paradoja de que “mientras hay una inflación proyectada del 140 %, el mejor candidato (del oficialismo) es el ministro que tiene la inflación más alta, este país está pata para arriba, es decir, que si la clava en el 200 % gana en primera vuelta. No es así, no existe un antecedente en el mundo donde la inflación coloque a un Presidente. La inflación fabrica pobres”, remató el jefe de los radicales en la Cámara Baja.

En la misma línea, el diputado del PRO, Cristian Ritondo, cuestionó el optimismo de Rossi con una chicana: “En mayo, la clase media pudo comprar un 30% menos de carne que en 2019. Ustedes eran los que venían a poner el asado y ya ni las parrillas quedan”, ironizó, para después acusar: “Se dedicaron a patear de manera irresponsable todos los problemas de la Argentina para adelante”.

Y finalmente enumerar: “Hoy tenemos un déficit gigante, más cepos, más tipo de cambio, más pobreza, más inflación, más deuda, más inseguridad, pero menos salud, menos trabajo, menos educación. Fueron 4 años tirados a la basura”.

Frente a las críticas, Rossi se excusó: “No nos entregaron Disneylandia. Nos entregaron un país con el 55 por ciento de inflación, con una desocupación del 10 por ciento, con tres años de recesión sobre cuatro de gobierno y con un endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional que nunca la Argentina había tenido. Entonces voy a ponerlo al revés. Sin sequía, sin guerra y sin pandemia: todo eso lo hicieron en cuatro años de gestión. Nos dejaron ese país y de ese país nosotros nos hacemos cargo”.

La polémica por el puerto chino

Otro momento de tensión se vivió cuando el jefe de Gabinete fue consultado sobre el controvertido acuerdo del gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, con una empresa china para la instalación de un puerto, una planta de agroquímicos y una central eléctrica en la costa de Río Grande.

Ese convenio disparó en estos días la denuncia penal de diputados de la Coalición Cívica contra Melella, Rossi y otros funcionarios del gabinete nacional por considerarlos responsables de delitos contra la seguridad nacional, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Al abordar el tema en la Cámara Baja, Rossi le apuntó a la exgobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, “que hizo el acuerdo con esa empresa china cuando era miembro del ARI (partido fundado por Elisa Carrió). Y mandó una ley a la Legislatura fueguina, que la Legislatura aprobó”. En esa línea, el funcionario se quejó por haber sido denunciado mientras que no fue acusada Elisa Carrió que “era la jefa política de Fabiana Ríos” y abundó: “Ese es el crédito que se firmó. Pero la diputada Rosana Bertone (del Frente de Todos y que sucedió en la gobernación a Ríos) lo desconoció y lo judicializó. Y nunca se llegó a implementar”. Ante las protestas opositoras, Rossi afirmó que “el único puerto que está autorizado, que es un puerto multipropósito y que tiene todo autorizado para construir, es el de Mirgor (empresa argentina), en el mismo terreno que iban a usar los chinos” y lanzó: “Es Caputo”, en referencia a Nicolás Caputo, empresario cercano a Mauricio Macri.