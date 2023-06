“Soy un preso político mediático”, dijo L-Gante que sufrió una descompensación

Aunque se ría para el afuera con mensajes escritos de puño y letra y luego compartidos en sus redes sociales, L-Gante la está pasando mal. Detenido desde la semana pasada, por una causa que involucró amenazas, armas de fuego y un supuesto secuestro, el músico tuvo que ser asistido anoche en la DDI de Quilmes donde está alojado tras una descompensación. Según su abogado, Alejandro Cipolla, fue “por el frío y el estrés” que vive por considerar que es un “preso político mediático”, según dejó por sentado ayer en una de sus cartas.

Y ayer no fue un día con buenas noticias para el líder de la cumbia 420. Es que después de que Cipolla pidiera su liberación tras presentar un video con el que, supuestamente, comprobaría que el músico no obligó al denunciante a subirse a su auto el día de los hechos que se le imputan, un fiscal rechazó el pedido y se opuso a la liberación.

Según el dictamen del fiscal Raúl Villalba, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 9 del Departamento Judicial de General Rodríguez/Moreno, Elián Ángel Valenzuela -verdadero nombre del cantante- debe permanecer detenido como autor del delito de “privación ilegítima de la libertad, en concurso ideal con amenazas coactiva agravadas por el uso de armas y por perpetuarse contra un miembro del poder público”; “privación ilegítima de la libertad en concurso ideal con amenazas coactivas agravadas por el uso de arma”; y “tenencia simple de estupefacientes en carácter de autor”.

“Carecemos de conocimiento cierto respecto de su procedencia, lugar, fecha, hora y demás circunstancias en lo que respecta a quien resultaría ser el responsable de dicha obtención para su filmación y obtención del registro”, dice el fiscal en su escrito, al rechazar la incorporación de un video que aportó la defensa de L-Gante en las últimas horas. Por este motivo, el fiscal pidió que no se modifique la actual situación del referente de la cumbia 420.

“Increíble! El fiscal pone en tela de juicio el video aportado sin fijarse que el mismo abogado de la víctima lo presentó con anterioridad”, renegó Cipolla, asegurando que lo que hay contra su cliente es una “cuestión personal”.

Horas después, el abogado se presentaba ante las cámaras para hablar del frágil estado de salud del cantante. “Tiene fiebre. Ayer me contó que en la celda se mareó, se desestabilizó y se desmayó. Pedimos el médico de carácter urgente”, dijo Cipolla, que contó que “se pidió colaboración con el SAME para que venga en carácter de suma urgencia ya que cuando lo estaba entrevistando lo noté pálido y desvariaba en algunas de las cosas que me decía”.

Según Cipolla, esta descompensación de L-Gante puede deberse al “estrés y al frío” de la cárcel. “Es preocupante porque nunca lo vi así, encima de la edad qué tiene, no es una persona mayor”, advirtió.

El abogado espera que puedan evaluar la posibilidad de un traslado al hospital de Quilmes: “Ya le conté toda la situación procesal y está desilusionado con la justicia”, dijo y sumó: “él quiere reencontrarse con su hija”.

Por otro lado, Cipolla solicitó al juez que deje sin efecto el pedido para que sea trasladado a otro lugar de detención, tal como lo había pedido días atrás, es decir, que prefiere permanecer en la DDI de Quilmes mientras se resuelva su situación procesal.

Fuentes judiciales aseguraron ayer que el magistrado resolverá el planteo de liberación de la defensa del acusado en las próximas horas.