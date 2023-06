Vuelven a cortar Ruta 11: protesta en la zona del trágico accidente que se cobró dos vidas

Tras la muerte de Cristina Fabiana Figueroa y Wendy Aylén Gramajo, los vecinos de la zona de Villa Alba se vuelven a manifestar -con dolor - pidiendo justicia.

Mónica, vecina de Villa Ponsati, contó que “conocíamos a la chica, vivía aquí cerca de su casa”.

Elizabeth, otra vecina, también lamentó lo sucedido. “Es muy oscuro acá. Siempre pedimos iluminación y semáforo. Hace diez años hubo un accidente acá y una nena todavía sigue en rehabilitación”, indicó.

Por otro lado, en el barrio cuestionaron que “la ambulancia no vino enseguida”. “Tardó 40 minutos. La mamá falleció mirando a su hija, que murió en el acto”, añadieron.

“Sin luz, sin semáforo, no se ve nada y los autos y micros que pasan volando, esto es una boca de lobo”, manifestaron.

Quién es el imputado por la tragedia

Respecto del conductor del vehículo, que al parecer también llevaba a un hijo a la escuela, quedó imputado por el delito de “homicidio culposo agravado por la conducción automotor”.

Se trata de C. R. B., de 44 años, sobre quien no pesa ninguna medida que restrinja su libertad ambulatoria, ya que no huyó de la escena y quedó a disposición de las autoridades.

Incluso, a resultas de los estudios técnicos, se determinará si el evento dañoso acaeció por su exclusiva culpa, tal vez por un imprudente modo de conducción, o si existe algún factor mitigante de responsabilidad, a partir del accionar de las víctimas.

La autopsia por el atropello mortal en La Plata

El informe de autopsia fue determinante sobre las causas que desataron el fallecimiento de madre e hija.

Fuentes judiciales indicaron en ese sentido que la chiquita, identificada como Wendy Aylén Gramajo, murió por una insuficiencia cardíaca aguda. Además presentaba un traumatismo craneoencefálico grave.

Por su parte, la madre, de nombre Cristina Liliana Figueroa, de acuerdo a los datos brindados por los mismos voceros, evidenció al examen forense “insuficiencia cardíaca aguda, shock hipovolémico y shock traumático”.

En los dos casos, el fiscal requirió que “se tomen muestras de pool de vísceras para histopatología; sangre para estudio toxicológico, tarjeta para cotejo de ADN y fichas dactilares”.