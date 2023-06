Desgarradores mensajes por el atropello fatal de madre e hija en La Plata: "Son libres ahora"

El barrio de la Ruta 11 y 609, escenario del atropello fatal ocurrido ayer a la mañana en el que murieron una madre y su hija atropelladas cuando se dirigían a tomar el micro para ir a la escuela, sigue conmocionado. Pero además en las redes sociales, amigos y allegados a las víctimas, identificadas como Cristina y Wendy, expresaron su dolor con desgarradoras publicaciones.

Una de ellas es la que publicó la usuaria de Facebook Camila Sandoval, quien escribió: "Las voy a extrañar toda mi vida mis amores. Hoy es un día terrible en el que la familia está destrozada". Luego continuó: "Se nos vino la noche, hoy dios está recibiendo a dos angelitos. Ya están con Gasti, no lo puedo creer todavía no caigo". Cabe destacar que "Gasti" era el papá de Wendy, quien falleció tiempo atrás, por lo que se trata de una familia marcada por la tragedia.

Para cerrar ese posteo exclamó: "Me quitaron a mi princesa por dios. Por qué Dios es tan injusto. Gasti las va a recibir muy feliz. Las amo, son libres ahora". La publicación estuvo acompañada por varias fotos, una de ellas, quizá la más emotiva, es la que se las ve abrazadas de espalda.

La misma usuaria continuó realizando posteos y más tarde escribió: "Están los 3 juntitos ahora. Mi vida, los voy amar por la eternidad mis amores. Se juntó la familia en el cielo, Dios los tenga en la gloria. Vuelen muy alto angelitos, cuídennos desde el cielo".

Claudia Olivera, otra usuaria, reflexionó: "La tragedia me confirmo que de esta Vida no nos llevamos absolutamente nada, solo lo vivido. Porque el día menos pensado aparece un HDMP y te arrebata la vida porque andan como locos en los autos". Pero antes había escrito: "Está noticia me destrozó el corazón, al enterarme de esta triste tragedia, No lo puedo creer, por qué Dios es tan injusto. A días de tu cumpleaños Dios te llamo a su lado y te llevo junto a tu dulce Wendy (mi santa cachucha ). Ahora van a estar los 3 juntos. No lo puedo creer. Anoche estábamos hablando y comentando los estados como siempre, ahora quien me va a mandar audios diciendo TKM santa Cachucha. Gracias por siempre estar en los momentos buenos y malos. Las voy a extrañar mucho Cris y Wendy por siempre en mí corazón".

El fatal atropello en La Plata

Tal como informó EL DIA, Cristina Figueroa tenía 35 años y su hija Wendy apenas 7. Ambas ayer murieron atropelladas por un auto en ruta 11 y 609. Ambas caminaban hacia la parada de colectivo, cerca de las 7 de la mañana, porque la nena tenía que ir a la escuela. Sin embargo, cuando trasponían la autovía, todavía de noche, ambas fueron impactadas por un Toyota Corolla de color gris y no sobrevivieron.

El caso comenzó a ser analizado por el fiscal Fernando Padovan, titular de la UFI Nº 12, que ordenó la realización de todos los peritajes para determinar la mecánica del siniestro. También el relevamiento de eventuales testigos y cámaras de seguridad.

La autopsia por el atropello mortal en La Plata

El informe de autopsia fue determinante sobre las causas que desataron el fallecimiento de madre e hija.

Fuentes judiciales indicaron en ese sentido que la chiquita, identificada como Wendy Aylén Gramajo, murió por una insuficiencia cardíaca aguda. Además presentaba un traumatismo craneoencefálico grave.

Por su parte, la madre, de nombre Cristina Liliana Figueroa, de acuerdo a los datos brindados por los mismos voceros, evidenció al examen forense “insuficiencia cardíaca aguda, shock hipovolémico y shock traumático”.

En los dos casos, el fiscal requirió que “se tomen muestras de pool de vísceras para histopatología; sangre para estudio toxicológico, tarjeta para cotejo de ADN y fichas dactilares”.

Quién es el imputado por la tragedia

Respecto del conductor del vehículo, que al parecer también llevaba a un hijo a la escuela, quedó imputado por el delito de “homicidio culposo agravado por la conducción automotor”.

Se trata de C. R. B., de 44 años, sobre quien no pesa ninguna medida que restrinja su libertad ambulatoria, ya que no huyó de la escena y quedó a disposición de las autoridades.

Incluso, a resultas de los estudios técnicos, se determinará si el evento dañoso acaeció por su exclusiva culpa, tal vez por un imprudente modo de conducción, o si existe algún factor mitigante de responsabilidad, a partir del accionar de las víctimas.

Piquete por justicia para la madre y su hija atropelladas

El caso, demás está decirlo, impactó en el barrio, que salió a exigir medidas para evitar otras tragedias a futuro.

En ese sentido, los vecinos levantaron sus voces para recordar que ya habían peticionado un semáforo en el sector del luctuoso incidente vial, porque “los autos vienen a fondo. Y los micros también”, advirtieron.

En el marco de esa protesta, que incluyó un piquete con interrupción del tránsito, a partir de la quema de neumáticos, se vivieron momentos de suma tensión cuando un automovilista se habría bajado de su vehículo y -según los manifestantes- golpeó a un hombre.

Una de las vecinas que participaba de la manifestación le contó a EL DIA que “un grupo se bajó de un vehículo y nos preguntó qué hacíamos, a lo que nosotros le explicamos que había fallecido una mujer con su hija y que estábamos cortando el tránsito, porque estábamos reclamando justicia”.

Lejos de calmarse, todo fue subiendo de tono: “Empiezan a agredir primero verbalmente y después nos dijeron que ellos venían de Magdalena, del penal, que querían pasar y que, si no nos corríamos, lo iban a hacer igual”.

“Ahí comenzaron las agresiones y a uno de los vecinos le pegaron con la rama de un árbol o un palo. Lo dejaron literalmente tirado. Ahí se produjo el griterío. Una ambulancia lo tuvo que llevar a un hospital”.

La historia de Wendy y Cristina

En medio de la conmoción reinante, con ese incidente grabado por los celulares de quienes participaban del reclamo, varias personas que conocieron a Cristina y Wendy contaron que todos los días recorrían unas 10 cuadras, desde su casa de 612 y 124, para llegar hasta la parada del micro Este, con el que viajaban hasta el barrio Hipódromo, donde está el colegio de la nena.

“Hace 4 o 5 años que Cristina se había mudado de Magdalena. Alquilaba una casa, acá cerca, con la nena sola y todos los días se levantaba temprano a llevarla a la escuela. Se cruzaba toda la ciudad. Unos 35 a 40 minutos de viaje. Ida y vuelta”, agregaron. También contaron que la nena no tenía papá, porque había fallecido.