El impacto vial en La Plata: sigue el estupor por la tragedia en ruta 11

Una tragedia inexplicable o un cúmulo de factores, que se conjugaron para provocar este desastre. El factor humano, la falta de iluminación, de señales de tránsito, de un semáforo, la incipiente niebla y la colisión de dos jurisdicciones, apenas separadas por unos metros de cinta asfáltica: Villa Alba del lado de La Plata y El Carmen, que corresponde a Berisso.

En medio de todo eso, una mujer de 35 años y su hija, de apenas 7, murieron atropelladas por un auto en ruta 11 y 609.

Según pudo saber este diario, ambas caminaban hacia la parada de colectivo, cerca de las 7 de la mañana de ayer, porque la nena tenía que ir a la escuela.

Sin embargo, cuando trasponían la autovía, todavía de noche, ambas fueron impactadas por un Toyota Corolla de color gris y no sobrevivieron.

El caso comenzó a ser analizado por el fiscal Fernando Padovan, titular de la UFI Nº 12, que ordenó la realización de todos los peritajes para determinar la mecánica del siniestro.

También el relevamiento de eventuales testigos y cámaras de seguridad.

El informe de autopsia fue determinante sobre las causas que desataron el fallecimiento de madre e hija.

Fuentes judiciales indicaron en ese sentido que la chiquita, identificada como Wendy Aylén Gramajo, murió por una insuficiencia cardíaca aguda. Además presentaba un traumatismo craneoencefálico grave.

Por su parte, la madre, de nombre Cristina Liliana Figueroa, de acuerdo a los datos brindados por los mismos voceros, evidenció al examen forense “insuficiencia cardíaca aguda, shock hipovolémico y shock traumático”.

En los dos casos, el fiscal requirió que “se tomen muestras de pool de vísceras para histopatología; sangre para estudio toxicológico, tarjeta para cotejo de ADN y fichas dactilares”.

IMPUTACIÓN

Respecto del conductor del vehículo, que al parecer también llevaba a un hijo a la escuela, quedó imputado por el delito de “homicidio culposo agravado por la conducción automotor”.

Se trata de C. R. B., de 44 años, sobre quien no pesa ninguna medida que restrinja su libertad ambulatoria, ya que no huyó de la escena y quedó a disposición de las autoridades.

Incluso, a resultas de los estudios técnicos, se determinará si el evento dañoso acaeció por su exclusiva culpa, tal vez por un imprudente modo de conducción, o si existe algún factor mitigante de responsabilidad, a partir del accionar de las víctimas.

El caso, demás está decirlo, impactó en el barrio, que salió a exigir medidas para evitar otras tragedias a futuro.

En ese sentido, los vecinos levantaron sus voces para recordar que ya habían peticionado un semáforo en el sector del luctuoso incidente vial, porque “los autos vienen a fondo. Y los micros también”, advirtieron.

En el marco de esa protesta, que incluyó un piquete con interrupción del tránsito, a partir de la quema de neumáticos, se vivieron momentos de suma tensión cuando un automovilista se habría bajado de su vehículo y -según los manifestantes- golpeó a un hombre.

Una de las vecinas que participaba de la manifestación le contó a EL DIA que “un grupo se bajó de un vehículo y nos preguntó qué hacíamos, a lo que nosotros le explicamos que había fallecido una mujer con su hija y que estábamos cortando el tránsito, porque estábamos reclamando justicia”.

Lejos de calmarse, todo fue subiendo de tono: “Empiezan a agredir primero verbalmente y después nos dijeron que ellos venían de Magdalena, del penal, que querían pasar y que, si no nos corríamos, lo iban a hacer igual”.

“Ahí comenzaron las agresiones y a uno de los vecinos le pegaron con la rama de un árbol o un palo. Lo dejaron literalmente tirado. Ahí se produjo el griterío. Una ambulancia lo tuvo que llevar a un hospital”.

En medio de la conmoción reinante, con ese incidente grabado por los celulares de quienes participaban del reclamo, varias personas que conocieron a Cristina y Wendy contaron que todos los días recorrían unas 10 cuadras, desde su casa de 612 y 124, para llegar hasta la parada del micro Este, con el que viajaban hasta el barrio Hipódromo, donde está el colegio de la nena.

“Hace 4 o 5 años que Cristina se había mudado de Magdalena. Alquilaba una casa, acá cerca, con la nena sola y todos los días se levantaba temprano a llevarla a la escuela. Se cruzaba toda la ciudad. Unos 35 a 40 minutos de viaje. Ida y vuelta”, agregaron. También contaron que la nena no tenía papá, porque había fallecido.