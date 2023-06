¿Contarán con su magia? La razón por la que Lionel Messi podría no estar en la despedida de Maxi Rodríguez

El próximo 24 de junio, será un día especial para Maximiliano Rodríguez para el ex jugador de Newell's, LIverpool, Atlético Madrid, selección argentina, entre otros, ya que se llevará a cabo su partido despedida en el Estadio "Marcelo Bielsa".

En una gran fiesta que se está preparando, "La Fiera" estará acompañado por su familia, amigos y grandes jugadores que fueron importantes en su carrera. Pero había un nombre que no podía faltar: el de Lionel Messi.

El capitán argentino podría ser una de las principales atracciones de la jornada, pero hay un motivo que todavía no hace que confirme su presencia: justo ese día, es su cumpleaños.

Justamente fue el ex futbolista que se refirió al tema y aseguró entre risas: "Él me hizo recordar un poco que el 24 era su cumpleaños. Yo le dije ‘uh, la fecha del 27 me parece que no la podemos hacer, creo que la voy a tener que hacer el 24′, y me dice ‘boludo, es mi cumpleaños ese día’. Ahí me quedé porque la verdad no me acordaba”.

Por último, Rodríguez le puso un poquito de presión: "Ojalá que pueda venir y vivir lo que va a ser una fiesta porque esto va a ser una locura”.

Donde si estará Lionel Messi es en la despedida de Juan Román Riquelme, que se hará efectiva el próximo 25 de junio en el Estadio Alberto J. Armando, mas conocido como "La Bombonera".

"Messi va a estar y es un orgullo para mí volver a compartir una cancha con él", dijo el ex enganche de Boca en la conferencia de prensa que daba a conocer el evento.