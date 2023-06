Nicolás Contín se despidió de Gimnasia: "Al Club que tanto amo, muchas gracias..."

Este domingo, el delantero Nicolás Contín se despidió en sus redes sociales de Gimnasia, luego de oficializarse su salida hacia el Sport Boys de la liga peruana. Con un emotivo mensaje, acompañó un video donde recopiló sus goles y sus momentos felices en Gimnasia.

Ayer, Gimnasia anunció en redes sociales la rescisión de contrato de Contín. El delantero, había sido relegado en los últimos meses con la gran competencia interna que tiene el Lobo en el sector ofensivo. Allí, mencionaron: "al club que tanto amo, muchas gracias".

Hoy por la noche, Contín expresó: "Es difícil despedirme de un lugar en el que no solo me forme como futbolista si no como persona. Allá por el 2013 a fin de año cuando vine a probarme al club y me abrieron las puertas comencé a cumplir mi sueño, de convertirme en futbolista profesional. Lo que no me imaginaba era todo lo que iba a vivir en ese camino. Gimnasia, se convirtió en mi casa. Los días en la pensión con los pibes, las cosas que pasamos juntos, mis mañanas en estancia. El día a día con muchos empleados del club que se transformaron en mi familia, los Dt que me formaron, que me dieron la chance de ser hoy quien soy, son las cosas que decido llevarme y guardar para siempre en mi corazón".

"Gracias a este club, conocí grandes amigos, formé mi familia y cumplí varios de mis sueños. Si hasta la bendición de estar al lado del mas grande de todos tuve, gracias a vos, gimnasia. Siempre voy a estar agradecido. Pero a veces hay que cerrar etapas para abrir otras nuevas. Para poder seguir creciendo y ese es siempre mi objetivo", continuó.

Asimismo, el "Tanque" siguió: "Hoy me encuentro fuerte, con fe y muchas ilusiones por lo que me espera. Agradecido por seguir teniendo oportunidades para seguir creciendo. Pero antes de irme, quiero decirte a vos, al club que tanto amo, muchas gracias. Muchas gracias mi amado lobo. Siempre que salí a la cancha dejé todo por defender tus colores. A veces con errores y otras con aciertos pero siempre intentando hacer todo lo posible para que estés en el lugar que te mereces".

"Hoy te digo gracias y hasta luego. Y te deseo que quienes estén defendiendo tus colores, siempre logren dejarte en lo más alto. Porque eso es lo que te mereces. Te amo gimnasia. Para siempre", cerró el delantero.