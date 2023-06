Alumnos de varias escuelas rurales se quedaron sin transporte y hace un mes que no pueden asistir a clases

Las comunidades educativas de la Región se hicieron presentes en el Ministerio de Transporte provincial ya que hace un mes no funciona el transporte que los llevaba a la escuela y más de 300 alumnos se vieron perjudicados. Según informaron, 20 chicos pudieron cambiarse de escuelas, pero el resto no tiene vacante en las regiones de Oliden y Poblet.

"Tenemos un gran problema, que es el transporte escolar de los chicos de la escuela 9 de Bavio. Teníamos un transporte que circulaba por Ruta 36 que llevaba a los chicos por la mañana y los traía por la tarde. Desde hace un mes los chicos están sin transporte, muchos están en zonas muy alejadas y era la única forma que tenían de acceder a la escuela", aseguraron.

Asimismo, una de las docentes que integró el reclamo, explicó: "Hasta el momento hay 20 chicos que se tuvieron que cambiar por el tema del transporte. Son casi 150 alumnos los que sufren esta problemática. Algunos padres no tienen otra forma de llevarlos a la escuela y lamentablemente tuvieron que cambiarse a otra escuela que les quede más cerca, pero hay muchos chicos que no tienen banco y están haciendo un gran esfuerzo los padres para llevarlos entre varios así no pierden el año".

Además, contó: "Actualmente hay un padre que pudo alquilar una combi y los padres que pueden solventar ese gasto, aportan para poder incluirse. Hay otros padres que voluntariamente ponen su auto y llevan a varios chicos en un auto. No nos queda otra porque no queremos que los chicos pierdan el año".

"Hay más de 220 chicos de diferentes niveles que se quedaron sin escolaridad por la falta de transporte. Quedaron fuera del sistema educativo porque no hay vacantes en Poblet ni en Oliden, la escuela 9 del Paraje la Clelia perteneciente al Partido de Magdalena absorbe está matrícula y el transporte", afirmó otra docente.

Acerca del motivo que disparó el reclamo, argumentaron: "Estamos haciendo este reclamo porque no hay forma de solucionarlo. Supuestamente se licitó y en las dos licitaciones no se presentó ningún oferente. El problema básico es el dinero, el transportista que lo hacía hasta el 1º de mayo no continuó porque era muy poco lo que ganaba".

"Acá el tema principal es que tenemos un oferente que es el que hacía el recorrido hace dos años, pero no quiere continuar porque el costo es más elevado de lo que gana con la licitación. Compartíamos el mismo recorrido con la otra escuela", indicó.