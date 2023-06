La zona Norte, otra vez con problemas por la luz

Vecinos de Gonnet, City Bell y Villa Elisa volvieron a reclamar ayer, en horas de la mañana y al final de la tarde por el corte del servicio eléctrico que, en casos, ya habían padecido la noche anterior y en distintos momentos de la semana, según denunciaron.

A media mañana, entre los damnificados estaban algunos comerciantes de la calle Cantilo, en el centro de City Bell. Señalaron que la luz se fue alrededor de las 10 y volvió para el mediodía. Los problemas reaparecieron después de media tarde y en algunos comercios directamente optaban por bajar la persiana en una tarde gris, oscurecida. “Ya estoy cerrando. No se ve nada”, manifestó Alejandra, empleada de un local de la principal calle comercial de la zona, alrededor de las seis de la tarde. Por su parte, otro comerciante lamentaba no poder cerrar porque no tenía electricidad para hacer andar el motor que mueve la persiana metálica del local.

En noches sucesivas del jueves y viernes, también se sumaron quejas de distintos puntos de la zona norte, entre Gonnet y Villa Elisa.

También el jueves alertó sobre problemas en sus estaciones de bombeo la empresa prestataria del servicio de agua y cloacas, ABSA.

En la tarde de ayer un frentista que vive en la zona de 462 y Camino General Belgrano, se comunicó con este diario y aseguró que “la luz se corta y vuelve a las horas. Así venimos desde hace varios días. Pero lo peor es que cuando vuelve, llega con menos tensión de la que debe tener. Medimos y llega en 180 (voltios) cuando deberían ser 220 (voltios)”, dijo.

El vecino agregó que “esto no sólo altera el servicio, que se siente mucho más ahora cuando se hace de noche, sino que pone en riesgo los electrodomésticos. Después, cuando se funde alguno, nadie se hace responsable y hay que hacer una demanda que no se sabe cuándo va a dar resultado. En fin, siempre es uno el que se perjudica”.

Desde distintas zonas de Gonnet (entre las calles 26, 27 y 28 desde 487 a 492 y 504 y 17 -y adyacencias- se repitieron ayer las quejas y pedidos de información acerca de las causas del corte y la extensión que podía tener.

Lo mismo desde el barrio La Cabaña de Villa Elisa.

Posteriormente, Edelap indicó sobre los cortes que: “se estuvieron realizando tareas de mantenimiento y que el servicio se normalizó a las 19 horas”.

Con respecto a la reiteración de cortes en una misma jornada, como ocurrió ayer, se indicó que “las tareas, en más de una oportunidad, requieren la interrupción del servicio para que el personal trabaje en condiciones seguras”.

A la vez, se indicó que “por la mañana una zona de Gonnet estuvo afectada por una obra programada”.

También la noche del viernes denunciaron cortes del servicio en El Mondongo, Tolosa, Villa Catella y Punta Lara, en Ensenada.

El bosque, oscuro

En este contexto, este diario también recibió ayer un pedido de mejora de la iluminación del Bosque: “Hay calles sin nada de luz eléctrica y todas las noches es una boca de lobo. Se cansan de robarle a la gente que sale a pasear y entrenar por estas calles”, denunció el vecino que es profesor de educación física y da clases en el predio.

Según sostuvo, “junto a otras personas hicimos como 20 reclamos y no hay respuesta del Municipio. Ya no sabemos cómo proceder”, lamentó.