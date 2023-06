"Toqué fondo": Tini Stoessel confesó ataques de pánico y lloró en medio de su recital

Ahora, Tini Stoessel volvió a los escenarios: así, en el marco de su gira por España la cantante enfrentó al público más sensible que nunca, y en medio de la presentación, no pudo contener las lágrimas y emocionó a todos con una inesperada confesión.

Vale destacar que, su notoria inactividad no era un simple descanso: Tini Stoessel no la estaba pasando bien: “Hace tres semanas veía muy lejano poder volver a subirme al escenario”, arrancó su explicación, ya con lágrimas asomándole en los ojos. “Fue una meta que me puse en mi cabeza”, admitió. Ante esta situación, y luchando contra sus propios fantasmas, la novia de Rodrigo de Paul tuvo que hacer un gran esfuerzo por sobreponerse. “Poder estar acá es un logro”, aseguró, ya llorando abiertamente. “Gracias a ustedes, por todo el amor que me dan”, le dijo al público de Barcelona, que la contuvo con sus gritos y aplausos.

Por otra parte, en medio de la promoción de su gira, Tini Stoessel le dio una entrevista al diario español El País, donde reveló los motivos de su alejamiento temporario, y que explica el llanto sobre el escenario. “Literalmente hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo”, admitió.

A pesar del éxito de sus presentaciones, la artista pasó por un mal momento: “No me podía levantar de la cama. Tenía ataques de pánico, por diferentes razones, mías, personales”, indicó. Pero fue el trabajo lo que la impulsó a salir adelante: “No me veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme, y fue pensar en tener esta gira en España, donde tengo una comunidad enorme, y saqué fuerza para alcanzar esa meta”, confesó.

Finalmente, bueno es saber que, para poder sobrellevar esta situación, Tini no está sola: “Me ayudan mis amigas, que viajaron conmigo, mi novio, mi psicóloga, con la que hace dos meses que estoy en terapia todos los días. Y acá estoy”, sostuvo. Y el público agradecido: aplauso y todos de pie.