Sin eufemismos, furiosa y, como nunca, dando nombres propios. Cristina Kirchner, reapareció ayer en público junto a Sergio Massa, tras el frenético cierre de listas que, para sorpresa de propios y extraños, terminó ungiendo al ministro de Economía como candidato a presidente por el oficialismo. La Vicepresidenta dio su versión sobre los entretelones que concluyeron en esa decisión y en ese sentido le apuntó al Presidente, Alberto Fernández; le pegó también a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y al canciller, Santiago Cafiero.

En cambio, hubo elogios para Eduardo “Wado” de Pedro, el candidato a la presidencia que ella proponía y terminó declinando su postulación. Contó que habló con Daniel Scioli, otro de los que se bajó de la interna, y destacó a Agustín Rossi, del ala albertista y compañero de fórmula de Massa.

Además, le marcó la cancha al propio ministro de Economía, que miraba incómodo a su derecha. Fue cuando leyó una nota sobre el FMI, en la que se sostenía que para el organismo los aumentos de empresas explican buena parte de la inflación. “Hola, qué tal. Teléfono para el ministro. Para el ministro y candidato, o sea para vos”, le dijo, picante, la Vice.

Cristina, con fuertes críticas a Alberto Fernández

La excusa fue el acto de repatriación de un avión que formó parte de los “vuelos de la muerte” durante la última dictadura militar.

En ese contexto, apenas el flamante candidato a la presidencia de Unión por la Patria le cedió la palabra, la exmandataria se deshizo en críticas al hombre que ella misma postuló en 2019. Por ejemplo, le adjudicó a Fernández “la derrota parlamentaria más importante del peronismo, donde perdimos por primera vez mayoría y quórum propio en el Senado”, en referencia a las PASO 2021 que detonaron la gran crisis interna en el Gobierno.

Después, dijo que desde un primer momento ella y el kirchnerismo impulsaron una lista de unidad, para evitar así dividir al oficialismo en las PASO del 13 de agosto.

“Como militante política, sostenía que era necesario construir una lista de unidad que nos permitiera abordar los problemas que tiene la sociedad, que son muy graves”, introdujo la Vicepresidenta y entonces disparó “sin eufemismos” contra “el Presidente de la Nación, el Presidente de nuestro partido”, quien “se embanderó en hacer PASO”.

En efecto, el jefe de Estado defendía la competencia interna en el ya extinto Frente de Todos y proponía para las primarias a Scioli, algo que Cristina juzgaba como un error.

“Yo les pedí comprensión de texto y también comprensión de contexto, del momento político”, remarcó levantando la voz la titular del Senado.

Contra Tolosa Paz, defensa a Wado de Pedro y advertencia a Massa

Reforzó que la lista única era reclamada también por gobernadores, intendentes y la CGT. ”Era necesario poder articular lo más inteligentemente posible un armado”, argumentó.

“Sin embargo, hasta el viernes teníamos a la ministra de Desarrollo Social (en alusión a Tolosa Paz) planteando una interna a nuestro gobernador (Axel Kicillof) y a nuestro embajador en Brasil (Daniel Scioli), con todo derecho, (postulándose) para presidente”, protestó en otro contrapunto con la estrategia de Fernández.

Entonces, fue cuando la Vicepresidenta respaldó a De Pedro, que la observaba sonriente en primera fila del acto. Dijo que si había PASO, su candidato iba a ser el ministro del Interior, incluso llegó a publicar un spot de campaña horas antes del cierre de listas.

“Hablé con Sergio y le dije, adelante de todos, que si se persistía en las PASO, nuestra fuerza iba a ir con candidato propio, que era Wado”, reveló Cristina y desmintió: “No es cierto que los gobernadores pedían que no fuera él (por Wado de Pedro) o que fuera Sergio, ellos pedían unidad” pero “es obvio que para llegar a ese consenso, sin la aprobación del Presidente no se podía. Y Wado De Pedro no iba a tener la aprobación del Presidente”, volvió a la carga contra Fernández.

Finalmente, contó cómo se gestó la nueva fórmula presidencial: “Les dije a los gobernadores que fueran a ver al Presidente, que si había una fórmula de consenso con un candidato y el presidente ponía al vicepresidente yo no tenía ningún problema” y que “así se resolvió, con dos puestos de diputados, uno a la que competía con Axel (Tolosa Paz), y otro para el ahora Canciller (Cafiero), era mucho menos de lo que uno pensaba. Esta es la verdad de la milanesa. En esto terminaron las PASO”, lanzó, para rematar contando que fue su hijo Máximo el que propuso a Rossi como vice de Massa: “Él dijo ‘Que vaya Agustín’. Sí, el malo, el de La Cámpora”.