Se supo: confesiones de Lucca Bardelli sobre la ruptura de su relación con Julieta Poggio

Ahora, Lucca Bardelli, el ex novio de Julieta Poggio, decidió hablar sobre la ruptura y revelar cómo transcurrieron los últimos días con la modelo. Así, compartió su sorpresa al enterarse de la separación a través de un anuncio público realizado por ella.

Lucca, el ex participante de Gran Hermano, explicó que no estaba al tanto de la separación y que hubo cierta “confusión” en el proceso. “Me había hablado, pero yo tenía el chat archivado y esos cuatro o cinco días fueron raros por falta de comunicación, había quedado todo medio inconcluso y me enteré así”, contó, sin vueltas. el influencer.

Asimismo, reveló que habían acordado darse un tiempo como pareja, algo que consideraba saludable. Sin embargo, la noticia se hizo pública cinco días después de esa conversación y él expresó su desconcierto al afirmarlo. “Esa semana estuve un poco mal, yo me quedé esperando qué onda ese tiempo y después lo dijo en público”, confesó.

Por otra parte, después de enterarse de la noticia a través del anuncio público de Julieta Poggio, Luca Bardelli buscó reunirse con ella para “cerrar bien la historia” y porque sentían que necesitaban tener una charla pendiente. “El día que nos separamos fue muy tranquilo y comprendimos que como pareja no íbamos a continuar. Fue un corto período de tiempo entre la distancia que decidimos tomar y la separación”, mencionó.

Finalmente reveló también que le expresó a Julieta que la conversación previa no había quedado clara. Fue entonces cuando empezaron a llegarle mensajes informándole sobre la ruptura, lo cual resultó ser una experiencia extraña para él.