La agenda deportiva del sábado: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva de este sábado tendrá como plato fuerte el encuentro entre River (puntero del campeonato) ante Defensa y Justicia, de gran campaña. A su vez, Racing cerrará la jornada de sábado enfrentando al necesitado Banfield. Por otra parte, el Manchester City de Julián Álvarez se enfrenta al Manchester United por la final de la FA Cup de Inglaterra. A continuación eventos, horarios y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

14:00 Belgrano vs Vélez TNT SPORTS

16:30 River vs Defensa y Justicia ESPN Premium

19:00 Central Cba (SdE) vs Huracán TNT SPORTS

19:00 Rosario Central vs Instituto ESPN Premium/ TV PUBLICA

21:30 Racing Club vs Banfield TNT SPORTS

MUNDIAL SUB 20

14:30 Israel vs Brasil DIRECTV/ TYC SPORTS

18:00 Colombia vs Italia DIRECTV/ TYC SPORTS

SERIE A

13:30 Torino vs Inter ESPN 3/ STAR +

16:00 Cremonese vs Salernitana STAR +

16:00 Empoli vs Lazio STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

16:00 Ajaccio vs Olympique Marsella STAR +

16:00 Reims vs Montpellier

16:00 Brest vs Rennes STAR +

16:00 PSG vs Clermont STAR + / ESPN

16:00 Niza vs Olympique Lyon STAR +

16:00 Nantes vs Angers

16:00 Lorient vs Strasbourg

16:00 Monaco vs Toulouse STAR +

16:00 Auxerre vs Lens STAR +

16:00 Troyes vs Lille

FA CUP

11:00 Manchester City vs Manchester United STAR + / ESPN

PRIMERA NACIONAL

12:30 Riestra vs Gimnasia (J) TYC SPORTS PLAY

15:00 Tristán Suárez vs Estudiantes (BA) TYC SPORTS PLAY

15:00 Almagro vs Guemes (SdE) TYC SPORTS PLAY

15:30 Agropecuario vs Patronato TYC SPORTS PLAY

16:30 Chaco For Ever vs Villa Dálmine TYC SPORTS PLAY

19:30 Ind. Rivadavia vs Dep. Maipú TYC SPORTS PLAY

21:10 Temperley vs Alte. Brown TYC SPORTS PLAY

PRIMERA "B"

15:30 Villa San Carlos vs Sacachispas TYC SPORTS PLAY

15:30 Colegiales vs Fenix TYC SPORTS PLAY

15:30 Ituzaingó vs UAI Urquiza TYC SPORTS PLAY

BRASILEIRAO

16:00 Fortaleza vs Bahia STAR +

18:30 America MG vs Corinthians STAR +

18:30 Paranaense vs Botafogo STAR +

18:30 Cruzeiro vs Atl. Mineiro STAR +

21:00 Santos vs Internacional STAR +

TORNEO FEMENINO DE PRIMERA DIVISIÓN

11:00 Independiente vs Gimnasia (LP)

15:00 El Porvenir vs Belgrano

15:10 Lanús vs Boca Juniors

TORNEO FEDERAL A

15:00 Olimpo vs Sansinena (GC)

19:30 Liniers (BB) vs Sol de Mayo (V)

20:00 Santamarina vs Cipolletti

COPA DE ALEMANIA

15:00 RB Leipzig vs Frankfurt ESPN 2/ STAR +

PRIMERA D

15:30 Lugano vs Centro Español

15:30 Central Ballester vs Juventud Unida

15:30 Mercedes vs Argentino (R)

PRIMERA C

15:30 Puerto Nuevo vs Claypole

15:30 Victoriano Arenas vs Luján