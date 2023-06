Lo matan de un puntazo tras una feroz discusión

Un hombre de 34 años fue asesinado ayer de una puñalada en el cuello tras una pelea que tuvo lugar en horas de la madrugada en un sector de la localidad de City Bell.

Las circunstancias en las que se produjo el sangriento hecho aún no están aclaradas del todo aunque todo apunta a que el ataque se ejecutó a la salida de una reunión y luego de una acalorada discusión.

Según indicaron fuentes policiales, varios testigos ubicaron en la violenta escena a un grupo de cinco sujetos, los cuales terminaron siendo capturados horas después de perpetrado el demencial ataque. Las mismas fuentes precisaron que se trata de cinco sujetos que residen en el barrio Savoia y que se encuentran relacionados entre sí por su país de origen.

Siempre en base a la versión oficial, el dramático episodio ocurrió ayer en horas de la madrugada en la zona de 6 y 471, luego de que las partes (el fallecido y los sospechosos) mantuvieran un entredicho de palabras e insultos, por motivos que aún no trascendieron.

En base a los elementos hallados en la escena y los testimonios recopilados, se ha podido reconstruir que en medio de la gresca un sujeto extrajo un elemento punzante y le asestó una puñalada en la zona del cuello que limita con la clavícula provocándole una grave lesión a la víctima.

Tras el ataque, el agresor se dio inmediatamente a la fuga junto al grupo de personas que lo acompañaba. Ensangrentado y mal herido, el damnificado fue trasladado de urgencia al Hospital San Roque de Gonnet.

El esfuerzo del equipo médico por mantenerlo con vida no surtió efecto. El hombre había sufrido una severa hemorragia y su situación era muy desfavorable al punto de que no presentaba signos vitales al momento de ingresar a la guardia de emergencias. De todos modos se le practicaron maniobras de RCP pero su cuerpo no respondió a los estímulos y se declaró su fallecimiento.

La policía identificó a la víctima fatal como Pablo Damián Revaneira. Según un registro estadístico que elabora este diario con información policial y judicial, con este homicidio, ya son 17 las personas que fueron asesinadas en la Región en lo que va del año, siete de ellas en el contexto de una pelea o ajuste de cuentas.

Por otra parte, cabe destacar que efectivos del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la comisaría Décima tomaron intervención en la causa, y tras llevar adelante tareas de investigación, lograron dar con los implicados.

Se trata de cinco sujetos de nacionalidad peruana y que tienen entre 26 y 43 años. A su vez, todos tienen domicilio en el mismo barrio en donde ocurrió el sangriento crimen. Se informó además que, al momento de la detención, presentaban manchas de sangre en la ropa.

La hipótesis principal que los investigadores manejan refiere que no fue “una pelea más”. Las pistas, por estas horas, apuntan a un “ajuste de cuentas” y a “problemas de vieja data”. La causa fue caratulada como “homicidio” y los detenidos quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) 3.