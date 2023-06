Hartos del delito, vecinos emboscaron a un ladrón

La inseguridad en La Plata no da respiro y tal como viene informando EL DIA, ha puesto en jaque a varios barrios de la Ciudad que durante el último tiempo vienen sufriendo el asedio de los delincuentes. En este alarmante contexto, y en un acto de “justicia por mano propia”, un grupo de frentistas del barrio El Retiro, ubicado en la localidad de Lisandro Olmos, esperó a un ladrón que habitualmente cometía robos en la zona y lo corrió a palazos. Todo quedó registrado por una cámara de seguridad.

En base a la información brindada por fuentes oficiales, el incidente tuvo lugar durante la noche del último fin de semana en la intersección de las calles 163 y 49. “Hartos” por el hampón que todas las noches comete sus fechorías en la misma zona, en el vecindario decidieron quedarse despiertos y esperar a que el implicado asomara una vez más para sorprenderlo y repelerlo a golpes.

Así fue como un vecino “lleno de bronca e indignado” por el robo de los materiales de construcción en su domicilio, concretó una “emboscada” tras esconderse por detrás de unos arbustos: al identificar al ladrón, lo interceptó cuando este caminaba por la cuadra y a palazos, lo corrió y le propinó una golpiza. “No lo quiero más en el barrio, no lo quiero más merodeando por acá. No soy quién, pero si hago respetar a mi familia. Tengo muchos parientes en esta cuadra, y no voy a dejar que esta persona le siga sacando las cosas”, reveló el vecino “héroe” en contacto con EL DIA.

Según indicaron los frentistas de El Retiro, este delincuente es conocido por todos los que habitan la zona e incluso denuncian que la policía “no hace nada” al respecto. “Si uno lo engancha dentro de la casa, lo puede llegar hasta matar, y después ir preso y perder todo por una rata de estas, por eso pedimos que la Justicia tiene que hacer algo. La Policía tiene sus datos, por lo que me dijeron tiene más de 50 denuncias”, sentenció uno de los frentistas damnificados, y además agregó: “Esto viene hace años, no de ahora, tanto él como otras ratitas. Entran, te desvalijan la casa y se van”, dijo.

“Le roba hasta a la mamá”

Reunidos en la esquina de 163 y 49, los vecinos señalaron a EL DIA que todos los de la cuadra fueron víctimas de este ladrón, e incluso su propia madre. “Por lo que sabemos tiene problemas con las drogas y le roba a la propia madre, que también lo denunció”, expresaron.

Asimismo, el vecino que atacó a palazos al implicado reveló que fue el hermano del hampón que le aconsejó que “tome cartas en el asunto”, ya que al día de la fecha pese a las denuncias, el implicado parece no reflexionar. “A mí ,e dijo el padrastro y el hermano que tome cartas en el asunto porque ellos no podían hacer más nada, lo querían internar y no podían. El otro día le robó las herramientas al padrastro, tiene muchas denuncias”, contó.

En esta línea agregó: “Si la madre no puede internarlo, las autoridades deberían darle una mano o al menos tenerlo en la comisaría porque un día los vecinos van a reaccionar de peor forma. Va a llegar un momento que la calentura nos va a ganar y uno puede cometer mil locuras con estas ratas”, afirmó.

Por último todos los presentes coincidieron que el ladrón se la pasa merodeando todas las noches y que más allá del “temor” por el ataque que pueden sufrir, la “indignación” es mayor ya que no se hace nada para detenerlo. “Queremos que la policía no lo suelte , es una persona peligrosa y atenta contra todo el barrio”.