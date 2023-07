No va más: Lucas Pusineri dejó de ser el entrenador de Atlético Tucumán

Este viernes, Lucas Pusineri decidió junto a su cuerpo técnico, dejar la dirección técnica de Atlético Tucumán, a pesar de la victoria por 1 a 0 ante Unión en el "Estadio Monumental José Fierro".

"No queríamos seguir poniendo en juego nuestro trabajo partido a partido. Hoy se ganó, la gente se va feliz a su hogar. Y esto habla de un cuerpo técnico de personas de bien. Fuimos muy felices acá", dijo en sus primeras declaraciones.

Luego, dio referencias a como estaba la situación con la dirigencia: "Era muy buena, pero después de los últimos resultados la continuidad en el puesto se ponía cada vez más engorrosa. Queremos que el grupo tenga la posibilidad de progresar con otro cuerpo técnico".

Por último, agradeció a la gente del equipo tucumano: "Les quiero agradecer a todos por la relación de respeto que hemos tenido, por la institución en su totalidad y la gente. Me hizo muy feliz ver a cada uno de los hinchas del Decano apoyar a su equipo".

A su vez, quien habló fue el presidente Mario Leito, quién aseguró: "Me acaba de llamar al vestuario y me comunicó que renunciaba y que se iba. Por lo que entendí sintió muchas presiones por el tema de los resultados que no se podían conseguir. Tenía la decisión tomada pasara lo que pasara. Le agradecí, le di un abrazo. Habrá que seguir trabajando. Ya tenemos que buscar el nuevo técnico".

El "Decano" tiene actualmente 24 unidades en el torneo, contabilizando 5 victorias, 9 empates y 8 derrotas, con 19 goles a favor y 27 en contra.