“Francisco me encomendó una misión muy grande”

El arzobispo de La Plata y recientemente designado en el Vaticano como prefecto del Dicastelio para la Doctrina de la Fe, Víctor “Tucho” Fernández, dijo ayer que el cargo que le encomendó el Papa Francisco “es muy grande” y sostuvo que “nombrar en este cargo a un latinoamericano es un mensaje bastante fuerte”.

“Es un nombre que hasta da un poco de miedo. Porque fue cambiando de nombre, antes era el Santo Oficio y en otros momentos se le llamaba Inquisición. Era un lugar de persecución de herejes; el mismo papa Francisco dice que a veces se han usado métodos inmorales, como una suerte de inteligencia, de control y aún en algún momento torturas”, aseveró en declaraciones radiales.

“El Papa Francisco es muy claro, y me dice: ‘vos tenés que cuidar la enseñanza de la Iglesia pero no controlando o persiguiendo, sino haciéndola crecer, profundizando las reflexiones, tratando de ir a la profundidad del tema. Eso nos hace crecer a todos’. Cuando me lo planteó de esa manera, le dije que sí, porque antes le había dicho que no, que me liberara de semejante puesto, pero finalmente lo acepté”, explicó.

RESPETO POR LA CONCIENCIA

”Es una historia negra por la cual hasta San Juan Pablo II pidió perdón en su momento, agregó. Fernández indicó sobre la insistencia del Papa para que aceptara el cargo que “muestra la enorme delicadeza de él, el respeto que tiene por la conciencia de las personas”.

Sobre la celebración de un consistorio y la creación de nuevos cardenales, explicó que “jamás el colegio de Cardenales tuvo la universalidad multicolor que le ha dado Francisco. Era eminentemente europeo con algún otro que no fuera de allí. Ahora incluso muchos dicen, cómo van a hacer para entenderse con semejante variedad”. “Justamente muestra la voluntad de Francisco de que semejantes decisiones realmente se tomen entre todos con opiniones diversas, con gente de experiencias muy variadas” resaltó. Y ponderó que este cargo que “me encomienda Francisco, sea a un latinoamericano. Es una novedad muy grande porque cuando el Papa fue nombrado, muchos teólogos europeos decían que vendría con categorías latinoamericanas. Y la teología siempre se ha hecho con una filosofía, porque aquí en Europa está la gran cultura”.