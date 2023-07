Mery del Cerro se va del país con su familia: "Una nueva vida me espera"

Mery del Cerro confirmó, a través de su cuenta de Instagram, que se va del país junto a su familia. Será por algunos meses, con destino a Uruguay, por trabajo.

La actriz compartió una serie de imágenes en su perfil social, acompañado de un emotivo texto donde invita a seguir los sueños sin bajar los brazos. Según explicó, primero viajará con su hija y luego se sumará el resto de la familia.

“Hablame de cumplir sueños”, comenzó el mensaje de la ex Casi Ángeles. “Desde que soy muy chiquita que, todo lo que me fui proponiendo, lo fui consiguiendo. Pero saben por qué? Porque soy perseverante hasta la médula, porque nada que me guste más que los desafíos y acá estoy, embarcándome literal hacia uno nuevo, con parte de la familia, en breve llega la otra parte, camino a Uruguay”, explicó.

La famosa detalló que “será por unos meses”. “Una nueva vida y una nueva experiencia me espera. ¿Lo más importante? Mi familia para acompañarme y apoyarme siempre”, añadió.

“Gracias Uruguay por su solidaridad, estoy sorprendida de tanta gente con buena vibra, dándome la bienvenida. Esta será mi casa por unos meses. ¡A por todo!”, cerró Mery del Cerro.

El motivo de su viaje es que, en las próximas horas, comenzará el rodaje de “Margarita”, la nueva producción de Cris Morena que contará cómo sigue la historia de Floricienta. Se podrá ver por HBO Max y tendrá la participación de Florencia Bertotti e Isabel Macedo. También estarán presentes Martín Seefeld y Graciela Stefani, también conocida como Malala.