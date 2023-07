Trump pide atrasar el juicio por los papeles clasificados

El expresidente de EE UU Donald Trump (2017-2021) pidió que no se ponga fecha todavía al juicio por el caso de los documentos clasificados encontrados en su residencia de Florida, rechazando el pedido del fiscal especial Jack Smith de celebrarlo en diciembre. Los abogados de Trump y de su exasesor Walt Nauta solicitaron a la jueza del caso que deniegue la propuesta del Gobierno para reagendar el pleito, y que “aplace la consideración inicial de cualquier nueva fecha para el juicio hasta que no se hayan presentado y juzgado mociones sustanciales”, según el documento judicial. También sugirieron que será difícil preparar una defensa apropiada hasta que no se celebren las elecciones presidenciales de 2024, en las que Trump aspira a competir. “Simplemente, no hay ninguna duda de que cualquier juicio de esta acción mientras pendan unas elecciones presidenciales tendrá un impacto sobre el resultado de esos comicios”, dijeron los letrados.