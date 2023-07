Juicio por Emilia Uscamayta Curi: la defensa pide que no se de por concluida la producción de la prueba

Una nueva audiencia tuvo lugar frente al El Tribunal Oral y Criminal Nº3, integrado por los Drs. Ernesto Domenech, Santiago Paolini y Andres Vitali, en el juicio por la muerte de Emilia Uscamayta Curi, la joven estudiante de periodismo que falleció ahogada en la pileta de una fiesta clandestina el 1 de enero de 2016 y que tiene como imputados a cuatro empresarios de la noche platense: Santiago Piedrabuena, Carlos Federico Bellone, Raúl Ismael García y Gastón Haramboure.

La jornada de este viernes estuvo precedida por la declaración de dos expertos de la Asesoría Pericial que contradijeron lo declarado, en el encuentro del jueves, por el perito de parte Jorge Velich -propuesto por los letrados representantes del particular damnificado Adrián Rodríguez Antinao e Ignacio Fernández Camillo-.

Por esta razón los abogados defensores de los cuatro imputados, los Drs. Alejandro Montone, Juan Di Nardo, Alfredo Gascón, Miguel Molina y Marcelo Peña, pidieron al TOC N°3 que no se finalice con la producción de la prueba y se continúe con la misma luego de la feria judicial de invierno.

Alfredo Gascón (abogado representante de Bellone y García) expuso que “tenemos pendiente una pericia que es el informe médico toxicológico, es decir los últimos tres puntos que el bioquímico dijo que ellos no lo hacían. El motivo de esta ampliación de pericia surge de un informe que esta agregado al expediente el 22 de mayo 2023”.

Esos tres puntos a los que hace mención el letrado y que el perito bioquímico no pudo determinar son: el grado de alcoholemia que resulta de los comportamientos de una persona, signos y síntomas de una mujer con una intoxicación alcohólica en sangre/orina y los efectos de dicha ingesta.

Vale recordar que la teoría del caso del bloque de la defensa consiste en sostener que el fallecimiento de Emilia se produjo pura y exclusivamente por responsabilidad de la propia víctima al encontrarse con determinados niveles de alcohol -en sangre- en una fiesta de año nuevo. Algo en que los peritos no pueden ponerse de acuerdo.

Al respecto de esta solicitud la Fiscal de juicio Silvina Langone no se opuso al pedido de esta parte destacando que en ningún momento el Ministerio Público Fiscal “va a cerciorar el derecho de defensa de los imputados”.

Sin embargo, para el particular damnificado se nota que los peritos que declararon hoy “han elaborado solo un informe teórico a los efectos de una defensa institucional. Quedará un día más y veremos que pasa. Esperemos que haya justicia porque notamos que hasta las preguntas de los Jueces están abocadas a puntualizar sobre la víctima.

Debemos recordarles la gran cantidad de testigos que ya declararon al respecto. Insisto que estas cuestiones deben ser desterradas de las justicia, es decir, que haya una perspectiva de genero a la hora de tomar decisiones”, así lo manifestó Adrián Rodríguez Antanio.

CONTRADICCIONES

El bioquímico Héctor De Los Reyes y el forense Rubén Alejandro Neme declararon durante casi toda la mañana respecto de algunas dudas que genera el informe toxicológico en relación a los niveles de alcohol encontrados tanto en la sangre como en la orina de Emilia.

Al respecto el perito Jorge Velich ya había explicado que las muestras estaban “mal tomadas” dado que no se especificaba “la forma en que se tomaron las muestras, se conservaron las muestras y no sabemos cómo se procesaron las mismas porque todos esos datos no están detallados en el informe de autopsia.” y que “como estas muestras -de sangre- fueron tomadas en un cadáver y justamente el análisis de orina no cumple con el requisito de llenado del frasco no puede tenerse en consideración esos porcentajes”.

En contraposición a esto Reyes declaró este viernes que “la sangre, es una de las muestras que lleva conservantes, no solo para la parte toxicológica, la única muestra que recomendamos tenga conservantes es la sangre, las demás no. Porque no es necesario.” aunque mas adelante en su testimonio se contradijo ante las preguntas del bloque acusador de si era necesaria la utilización de anticoagulante en las muestras y manifestó que “En los vivos si. En los muertos no”

Y resalto ante el Tribunal que “yo no hice la pericia toxicológica sobre la víctima. Yo conteste los puntos de pericia. No puedo decir en que condiciones llegaron o estaban las muestras”

EL DÍA consultó al perito Jorge Velich respecto de cual es el procedimiento correcto para la conservación de las tomas de sangre/orina y al respecto manifestó “hay contradicciones en la declaración del perito respecto de la utilización o no del anticoagulante en la sangre. Hay contradicciones entre mi exposición y la de los peritos de la asesoría. El fluoruro siempre tiene que estar, estas es una de las pocas cosas en que hay unanimidad en la materia...” y agregó “el fluoruro se utiliza en todo lo que vos tengas posibilidad de que crezcan microorganismos. El fluoruro, sódico o potásico, es un inhibidor del crecimiento bacteriano”.

Velich explicó que los niveles de alcohol pueden venir del propio cuerpo dado que no son confiables los resultados de sangre y orina y que “Todos tenemos microrganismo. Las llamadas levaduras que suelen producir gases y alcohol. Es un microorganismo que también lo usamos en la cocina. Es un hongo. Y produce alcohol. Si tomamos una muestra orina que no está bien conservada, sin el químico adecuado, es probable que se produzca alcohol. Y en una persona fallecida se produce alcohol por mucho otros motivos también, fundamentalmente por descomposición del cuerpo.

Emilia presentaba niveles de cafeína que es un inhibidor del alcohol. No creo que esta esta chica haya estado ebria como para caerse a la pileta”.

CÓMO SIGUE

El Tribunal determinó que las pericias solicitadas por los abogadores defensores estén listas para el miércoles 2 de agosto, en la que sería la última instancia para producción de la prueba en el caso.

Por su parte los expertos propuestos por las partes deberán estar a disposición para poder explicar en la audiencia de ese día los resultados obtenidos.

Los alegatos de cierre están pautados que se realicen el jueves 10 de agosto en los Tribunales de calle 8. De esta manera el TOC N°3 pasará a deliberar.

En el caso hipotético de que el Tribunal decida condenar a los cuatro imputados, deberá resolver la situación procesal de los mismos teniendo en cuenta el monto de la pena y la situación de cada uno en particular, por los antecedentes penales que ya pesan sobre los mismos.

Otra de las cuestiones a merituar por los Magistrados será si con la resolución de primera instancia (en caso de un veredicto de condena) los imputados quedarán detenidos o si hace prevalecer lo que se denomina la “garantía del doble conforme”, es decir, que quedan libres hasta tanto haya otro Tribunal que confirme la sentencia en una segunda instancia.