Golpe millonario en la casa de una contadora

Un pequeño resquicio. O un gran descuido. Sucedió en Villa Elisa, donde tres delincuentes entraron a robar en la casa de una contadora de 62 años.

Fue el sábado por la tarde, en la calle 419 (Arana) entre 134 y 135.

De acuerdo a lo indicado por fuentes del caso, la profesional, que estaba con las manos atadas sobre la espalda, se las ingenió para pedir ayuda. Y, así, en minutos, la Policía arribó a su domicilio.

Los voceros explicaron que, visiblemente afectada por lo que acababa de ocurrir en su vivienda, aunque sin lesiones físicas, la profesional contó que tres desconocidos armados habían ingresado a la finca a través del portón principal, que quedó abierto.

Eran cerca de las 19.30 cuando los asaltantes, que cubrían sus rostros con gorras y cuellos polar, aparecieron delante de la profesional y, bajo amenazas, le exigieron que se quedara callada.

En esas circunstancias, con la situación bajo total control y, la víctima totalmente a su merced, comenzaron a cargar distintos elementos de valor.

Una computadora portátil y joyas de oro, según trascendió, fue lo primero que eligieron y apartaron. Aunque la mujer, temiendo lo peor, ya sea una permanencia prolongada de la banda en su propiedad o, tal vez, el comienzo de las agresiones, prefirió decirles donde tenía plata.

En ese sentido, siempre a decir de los informantes, se alzaron con 1.200.000 pesos, con los que se dieron por satisfechos para emprender la retirada.

El hecho, que se denunció ayer, por ahora no cuenta con detenciones, ya que los rastrillajes que se lanzaron en forma inmediata a la noticia del golpe, no arrojaron los resultados esperados.

Por eso la investigación ya dispuso distintas medidas de prueba, como el levantamiento de rastros y el relevamiento de cámaras de seguridad y testigos por la zona.

LA ZONA NORTE, EN LLAMAS

Si no es la localidad de City Bell, es la de Villa Elisa y si no es Villa Elisa, es Gonnet, pero toda la zona norte está cruzada por una ola de inseguridad, que no para de causar estragos.

Para citar otro ejemplo, en 502 bis entre 12 y las vías, también en la jornada del sábado, una joven salió de su casa para ir a la de su novio y, al regresar, unas cuatro horas después, no encontró todo como lo había dejado.

Muy a pesar, por una ventana de aluminio de la cocina, que da a un quincho trasero, se había metido un número no determinado de ladrones a robar.

Ya ante la evidencia concreta de que lo que había pasado, hizo una recorrida por la finca y anotó los faltantes: una notebook, una tablet y una bicicleta.

La casa, contó, estaba totalmente desordenada y por eso no quiso tocar mucho para no entorpecer la labor de los peritos de Policía Científica.

Fue personal de la seccional decimotercera el que tomó la denuncia del caso y, elevó las actuaciones a la UFI N° 9 de La Plata, para que se dispongan las medidas por adoptar.

Como es de protocolo y, pasó con la contadora de Villa Elisa, se buscarán huellas para cotejo e imágenes en las cámaras domiciliarias y del Municipio, que puedan servir para la identificación de los autores del robo.

No se descarta que, cuando la joven pueda acomodar todo lo que le tiraron al suelo, se agrande la lista de objetos sustraídos.