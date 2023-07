Por un cierre más alto

Estudiantes será visitante de Argentinos Juniors con la ilusión de conseguir una victoria que lo deje transitoriamente en puestos clasificatorios a la próxima edición de la Copa Libertadores, en uno de los partidos que abrirá la 27ma. y última fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se jugará desde las 16:30 en el estadio Diego Armando Maradona, de La Paternal, con el arbitraje de Darío Herrera, Germán Delfino en el VAR y la transmisión de TV a cargo de la señal de cable TNT Sports.

Estudiantes, además, quiere cerrar el torneo de la mejor manera, porque además de estar virtualmente en zona de Libertadores en la tabla acumulada (pese a que todavía falta un torneo por jugarse), busca que el último capítulo de este torneo esté a la altura de lo que fue este libro con Eduardo Domínguez, que desde la fecha 7 en adelante jugó 19 partidos y perdió solo 3.

El Pincha, que goleó en La Plata por 4 a 0 a Belgrano de Córdoba en la fecha pasada, se ubica en el quinto lugar con 42 puntos y en zona de Copa Sudamericana 2024, pero de acuerdo a quién gane la Copa de la Liga y la Copa Argentina, además de los torneos internacionales que están en disputa, hasta podría meterse finalizando en esta colocación. Sabe que le falta un poquito más y esta tarde buscará dar ese paso hacia el objetivo de fin de año.

Los dirigidos por el entrenador Eduardo Domínguez terminarían en puestos clasificatorios a la próxima Copa Libertadores en caso de conseguir una victoria, y que Defensa y Justicia no logre imponerse ante Unión encuentro que se jugará en el mismo horario, a falta de un torneo por delante y las competencias paralelas.

El Barba Domínguez realizaría varias modificaciones respecto al partido de la semana ante All Boys por la Copa Argentina: esta vez se vería un once con mayorìa de titulares. Varios de ellos ya descansaron y los quiere en cancha para que lleguen con ritmo futbolístico al duelo por la Sudamericana.

Los únicos dos jugadores que seguirán afuera del equipo y posiblemente de la lista de concentrados son Guido Carrillo y Mauro Boselli, los delanteros que presentan molestias musculares y para ser preservados no será utilziados por el DT.

En cambio regresa la defensa titular y lo mismo en la mitad de cancha, con los ingresos de Jorge Rodríguez, Benjamín Rollheiser y posiblemente José Sosa. Esta es la única duda: si es titular el exRiver pasará a ser mediapunta junto a Mauro Méndez y si es suplente el que podría acompañar al uruguayo es el juvenil Martiniano Moreno. Esta duda será develada hoy en la activación de la mañana en el Country de City Bell.

Está claro que Domínguez hizo descansar a sus jugadores principales para que lleguen de la mejor manera a estos dos duelos, pero principalmente para que no se aflojen de cara a los dos cruces ante Goiás por los octavos de final de la Copa Sudamericana, que serán el puntapié inicial del segundo semestre del año.

Argentinos Juniors, por su parte, se impuso por 2 a 0 ante San Lorenzo en la última fecha y se encuentra en la novena posición con 40 unidades. Después de un comienzo muy irregular, parace haber recuperado su línea en este tramo final del torneo, ya que además de repuntar en la Liga Profesional, se clasificó en las copas Libertadores y recientemente en la Argentina.

El técnico Gabriel Milito hará cambios para preservar a varios de los titulares para el choque de ida de los octavos de final frente a Fluminense de Brasil, el próximo martes a las 19.00 en La Paternal.

Milito pondrá a Fabricio Domínguez, Alan Rodríguez y Thiago Nuss por Javier Cabrera, Santiago Montiel y Francisco González Metilli, respectivamente. El Bicho jugó el martes pasado y se jugará un duelo aparte contra los cariocas en el Maracaná. Sabe que este partido contra Estudiantes es el menos importante de los que se les avecinan.

Pero Milito y el Pincha tienen una histoaria no resuelta. Por eso cada partido es especial y el entrenador que pasara dos veces por La Plata no querrá regalar ni resignar ni un centímetro. Pese a que no juegue con su equipo más fuerte será un duro obstáculo.

Es más, Estudiantes no suele conseguir resultados positivos en ese escenario, donde ganó sólo dos veces desde que se reinauguró, allá por 2003. En 20 años apenas dos victoria, algunos empates y mayoría de derrotas. Está claro que no será un partido accesible ni mucho menos.

El historial entre Argentinos Juniors y Estudiantes registra un total de 127 enfrentamientos con 47 triunfos del Pincha, 45 del Bicho y 35 empates.

sigue en pág. 2