ADIP estrena el tricampeonato frente a Curuzú y su público

Se acerca el final del Apertura de la Liga Amateur, que ya coronó de manera anticipada a ADIP como “tricampeón” de la máxima categoría. Precisamente el “Naranja”, con el respaldo de su público, estrenará hoy su nuevo éxito futbolístico, cuando a las 15:30 reciba en su reducto de 10 y 485 a Curuzú Cuatiá, en el mejor partido de la fecha 15.

La performance de ADIP hasta el momento es sencillamente brillante, ya que se mantiene invicto (llegó a los 28 partidos sin perder), y le sacó a su escoltas 12 puntos de diferencia, lo que lo convierte en el mejor equipo del campeonato. Los demás encuentros serán: Alumni vs. Everton (70 y 148); CRIBA vs. Nueva Alianza (2 y 611); Iris vs. La Plata FC. (143 y 517); CF. Ringuelet vs. Unidos de Olmos (66 y 174); Porteño vs. San Lorenzo (Mitre y Alsina, Ensenada); Peñarol vs. Fomento (39 y 203); Polideportivo Gonnet vs. Las Malvinas (501 y 141, Gorina) y Estrella vs. Brandsen (520 y 140).

LLEGAN CABEZA A CABEZA

A dos fechas del final del Apertura de la Primera B, Expreso Rojo y 5 de Mayo llegan a la jornada de esta tarde siendo los punteros del torneo con 24 puntos, por lo que un traspié de cualquiera de los dos lo dejará afuera de la pelea por la obtención del título.

El equipo de Abasto, por ejemplo, será local de CRISFA en su reducto de 207 y 525; mientras que el cuadro de Ensenada apostará fuerte al triunfo, cuando en Quintana y Uruguay reciba a Talleres. Los demás encuentros serán: San Martín vs. Argentino (J) (58 y 132); CC. Tolosano vs. Tricolores (528 bis y 116); Romerense vs. Comunidad Rural (517 y 168) y Villa Lenci vs. For Ever (21 y 78). Libre: Villa Montoro.

MOMENTO DE DEFINICIONES

El Torneo de Ascenso también entró en la etapa decisiva de su desarrollo. Esta tarde desde las 15:30 se disputará la duodécima jornada donde los dos punteros, Universitario (con un partido de más) y Catella afrontarán sendos compromisos de riesgo. El Celeste, de Berisso, será local de Los Dragones, en 60 y 126; mientras que Catella visitará a 9 de Julio, en un clásico de barrio que se disputará en 42 y 127). La fecha se completa de esta manera: Everton vs. NV. Argüello (7 y 629); Defensores de City Bell vs. Polideportivo Gonnet (7 y 480); Abastense vs. Ateneo Popular (208 y 520); San Carlos 156 vs. Club 152 Oeste (46 y 146); Banco Provincia vs. Unidos del Dique (476 y 17, City Bell) CRISFA vs. San Juan (B) (14 y 71).