Una pared céntrica transmite los patrimonios de La Plata con un imponente mural

La Ciudad, destacada por sus diseños y su arte, tiene en las calles un nuevo mural en la zona céntrica que exhibe los diferentes patrimonios locales. Ubicado en 6 y 46, se puede divisar a la Estación de Trenes, el Palacio Municipal, el Museo de Ciencias Naturales y a la diagonal 73 con sus coloridos jacarandás, entre otras figuras.

El diseño y la ejecución estuvo a cargo de los artistas Lumpenbola e Inés Pacheco, quienes retrataron a los distintos lugares a "mano alzada" y le dieron mayor color a una de las esquinas del centro de la Ciudad. Para la realización de esta pieza, los artistas trabajaron durante casi treinta días. La utilización de las herramientas, la técnica mencionada y el factor climático que jugó en contra, retrasó el trabajo sobre las paredes de la Cooperativa de Crédito.

Desde hace algunos años, los colores de a poco van ganando terreno en las paredes de la Ciudad. Cada vez son más las paredes de vecinos y comerciantes que realizan murales en sus casas o comercios para darle otro semblante a las fachadas. Mayormente, por motivos estéticos y también con fines artísticos, los artistas de la Región y de otros lugares, pueden plasmar sus diseños y sus dibujos.

En este mural, según relató en exclusiva a este medio uno de los autores "En algunas imágenes que tenían que tener más precisión se proyectó", mientras que en el resto de la realización, la obra "simplemente se dibujó a mano alzada". "La técnica es totalmente a pincel salvo algunos detalles en la estatua otoñal y la de el museo que se utilizó muy poco aerosol", agregó Lumpenbola.

Asimismo, en la obra se buscó demostrar algunas partes de la Ciudad o parte de los edificios que forman parte de la convivencia habitual de los platenses. De esa forma, como si se tratara de un recorrido por la Ciudad, se seleccionaron edificaciones emblemáticas que son sumamente representativos. Por eso, se eligió a la Estación de Trenes, un sector del Pasaje Dardo Rocha, un trayecto de la diagonal 73 con sus famosos Jacarandás, el Palacio Municipal, el Museo de Ciencias Naturales y la Casa de Gobierno junto a una de las estatuas de la Plaza Moreno, de fondo se encuentra el mapa de la ciudad con algunas diagonales y plazas.

Sobre la paleta de colores empleada en ese diseño, Lumpenbola expresó: "Retratar el mural representativo de La Plata, con estos edificios públicos en un estado de sepia, significa que puede haber sido viejo y que hoy es actual. Es decir, de principio del siglo aquello que puede haber sido de principio del 1900 o 1897, y que todavía se mantiene vigente". Además, agregó: "Decidimos utilizar un color neutral como para enfocarnos no en la línea de tiempo, sino más bien en esos edificios. Así, tratar de reflejar lo más fiel posible esa imagen que ellos querían buscar desde el lado de la Cooperativa, que la gente se sienta reflejada con la ciudad de La Plata".

La iniciativa de esta propuesta partió de Enrique Sahuflee y de Marcela Percow, mientras que la coordinación entre los artistas y la Cooperativa de Crédito fue de Laura Miranda. El proceso de selección en este mural estuvo a cargo de la Cooperativa, aunque por lo general, está a cargo del artista. "En el trabajo de la realización, me parece que es donde queda más se enriquece todo. La obra empieza a tomar forma y comienza a sentirse la apropiación, y no me refiero a la persona que pudo pudo pagar la obra, sino a la apropiación del mismo barrio o del mismo lugar".

"Esta esquina era una desidia en cuestiones estéticas. O sea, el edificio es un edificio con una fachada que estaba totalmente descuidada y despintada. La Cooperativa la había pintado hacía tres meses porque estaba toda manchada con pintura y graffitis", aseguró uno de los autores de esta pieza. También, mencionó: "Lo que yo noto es que con esta transformación del paisaje, de la piel de la Ciudad, la gente empieza a generar una apropiación".

En ese sentido, el artista aseguró que en la apropiación comienzan a surgir los distintos tipos de personajes que presencian la transformación del día a día. "Aparecen personajes del barrio, aparecen personas que van a hacer un trámite al banco y de repente lo ven y se paran, te felicitan, te saludan o sacan fotos. Esa es esa parte de la transformación que creo que el mural o la obra en la calle, al no estar en una galería, pasa a ser del pueblo".

No obstante, Lumpenbola argumenta que a partir de que una obra en la vía pública culmina, ya le pertenece al transeúnte. Es decir, las interpretaciones que el artista le pueda dar o pueda explicar, se terminan ante la presencia de un espectador que puede aportarle cualquier otro tipo de concepto.

Sus obras: el sustento y su manera de vivir

El artista Lumpenbola, ha trabajado solo y con una gran cantidad de artistas en sus casi veinte años de experiencia. Durante un comienzo se dedicaba al "caballete", cuando realizaba obras de arte sobre atriles. Pero desde hace quince años, se dedica al muralismo y conformó diferentes agrupaciones que intervinieron artísticamente a la Ciudad y a otras ciudades del país.

"Estuve cinco años realizando obras de caballete y después en los últimos quince estuve participando en diferentes agrupaciones que tenían que ver con la cuestión artística, sobre todo lo del mural o el pasado de imágenes a gigantografías", recordó el artista.

"Cuando dejé esas agrupaciones o cuando se disolvieron, pasé a realizar la obra, mi obra, en la calle. Desde aquellos momentos a la actualidad es mi labor, mi trabajo, es mi sustento, es mi vida, es una manera de vivir", confesó Lumpenbola.

En su trayectoria, el artista formó parte de Cien Volando una agrupación artística compuesta por siete integrantes que perduró por cuatro años. Allí, las principales actividades se desarrollaban en la calle y la más notoria fue la imagen de vista aérea de Jorge Julio López en la Plaza Moreno. Posteriormente, integró la agrupación PEC con otros artistas reconocidos en la Ciudad, uno de ellos fue Luxor. Allí, se encargaron de organizar el "Proyecto Magenta", que contó con la presencia de más de 120 artistas de diferentes regiones del país, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile, que dejaron su huella en nuestra Ciudad.

También actuó en la agrupación NSK durante un año, una organización que respondían críticamente sucesos políticos, y previo a la pandemia, estuvo junto al artista platense Pablo Motta en dúo durante cuatro años pintando en la Ciudad, Capital Federal y alrededores. En la actualidad, cuando no trabaja solo, desde el último año lo hace con su compañera Inés Pacheco.