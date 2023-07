De Gea abandona Manchester United tras 12 años y ya suena un arquero argentino para reemplazarlo: de quién se trata

El arquero español David De Gea comunicó hoy en sus redes sociales que dejará el arco de Manchester United de Inglaterra, después de 12 temporadas para emprender un "nuevo reto".



De Gea, quien durante temporadas postergó de la titularidad al argentino Sergio "Chiquito" Romero, no llegó a un acuerdo en su renovación contractual, que venció el 30 de junio reciente, a pesar de ser el mejor arquero de la última Premier League.



"Ahora es el momento adecuado para emprender un nuevo reto, para impulsarme de nuevo en un nuevo entorno", comunicó en Twitter. "Me gustaría expresar mi férreo agradecimiento y el aprecio por el amor durante los 12 últimos años. Hemos logrado muchas cosas desde que mi querido Sir Alex Ferguson me trajo a este club", sumó.



En su paso por el United, el "uno" se llevó ocho títulos: 1 Premier League; 1 Liga de Europa; 3 Community Shield; 1 FA Cup; 2 copas de la Liga.



Como potenciales reemplazantes, la prensa inglesa especula con el camerunés André Onana, ahora en Inter de Milán, y luego con el argentino Emiliano "Dibu" Martínez, campeón mundial en Qatar 2022.

El elenco de los "diablos rojos" de Alejandro Garnacho y Lisandro Martínez le podría hacer una oferta en las próximas horas al "Dibu", que fue de vital importancia para que Aston Villa logre clasificar a Conference League tras un flojo arranque de temporada.