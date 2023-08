Falleció el periodista, escritor y vanguardista del arte Luis Pazos

Murió en esta ciudad el periodista, escritor y artista plástico Luis Pazos, representante de las líneas de vanguardia entre los años 70 y 90 y dueño de una trayectoria abundante en trabajos publicados en diversos medios, libros de narrativa y poesía, y originales performances.

Pazos dio una pelea incansable tras un diagnóstico del Mal del Parkinson, detectado hace varios años. Estaba por cumplir 83 años.

Había nacido el 5 de agosto de 1940 en La Plata. Su infancia transcurrió en una casa ubicada en 8 y 48. Hijo de Luisa Lasorza y Armando José Pazos, fue nieto de Manuel, un inmigrante español, socio propietario del famoso Bazar X que legaría el gusto por la venta de juguetes a su hijo y padre de Luis.

Sus primeros años de educación los repartió entre los colegios San Luis y Sagrado Corazón.

Trabajó en EL DIA, no sólo como periodista sino también como formador de las generaciones jóvenes.

También incursionó en otros medios y se hizo acreedor de distinciones por sus coberturas periodísticas, como la que le otorgó Adepa a raíz de su labor en el caso de María Soledad Morales (1991), crimen que suscitó la atención del país entero durante meses.

Luis Pazos

Entre sus libros se encuentran “Graciela, esa mujer” y “El cazador metafísico”, que reúne su poesía. Además, en coautoría con Sibila Camps escribió tres textos: “Así se hace periodismo”, “Ladran, Chacho” y “Justicia y Televisión: la sociedad dicta sentencia”.

Asimismo, fue profesor en varias instituciones, como en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UBA, la UCA, el Centro de Capacitación de la UTPBA y el TEA.

SU PASIÓN POR EL ARTE

Pazos desarrolló, por otra parte, una destacada carrera dentro de la plástica. Le gustaba definirse como “artista de lo que queda”, propuesta que surgió al fundar, en 1988, junto con otros referentes platenses, el grupo Escombros, un singular elenco de arte callejero y colectivo que dio a luz a obras inspiradas en los acontecimientos sociopolíticos de la época y con variadas e inéditas intervenciones.

También integró Esmilodonte, Grupo La Plata, Movimiento Diagonal Cero, Grupo de los 13 y CAYC. Publicó, dentro de esa vertiente, dos libros objetos: “El dios del laberinto” y “La corneta”.

En una entrevista realizada por este diario, Pazos resaltó dos de los momentos más significativos de su vida. “Hay dos cosas que me cambiaron la vida, la muerte de mi mamá cuando yo era todavía muy joven, y el Parkinson. Cuando mamá murió yo tenía 14 años, y me perdí. Desde los 18 comencé a dormir de día y a vivir de noche, me empecé a juntar con mala gente. Pero afortunadamente, a los 24 el arte me rescató, de la mano de quien se convertiría en un hermano mayor, Edgardo Vigo, un artista excepcional”, contó.

Tuvo tres hijos: Guadalupe, Manuel y Camila.

Los últimos 20 años compartió su vida con la especialista en gerontología Silvia Gascón.

Sus restos serán velados de 9 a 12 en Osácar, calle 56 entre 9 y 10.