Qué se sabe sobre la nueva variante del Covid "Eris": ¿Cuáles son sus principales síntomas?

La subvariante del Covid llamada EG.5, más conocida como "Eris", fue declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que alerta a los países sobre los casos que pueden llegar a crecer a nivel mundial. La nueva cepa de COVID, que desciende de la variante Ómicron del coronavirus, está aumentando su prevalencia a nivel global, incluyendo países como el Reino Unido, Estados Unidos y China.

A su vez, se ha detectado en un total de 51 países: entre ellos, Japón, Singapur, Francia, Portugal, España, Corea del Sur, etcétera.

Según la OMS, EG.5 se vio por primera vez en febrero de 2023 y los casos han ido aumentando de manera constante. Ha sido apodada Eris en las redes sociales, por el nombre de una diosa en la mitología griega. El apodo extraoficial sigue la convención de la OMS de usar letras del alfabeto griego para asignar etiquetas "simples y fáciles de pronunciar" para las variantes clave.

Los casos de EG.5 también están aumentando en los Estados Unidos, donde ha superado por poco a otras subvariantes de Ómicron en circulación, según las estimaciones publicadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Principales síntomas

María Van Kerkhove, líder técnica de la OMS en COVID-19, indicó que la EG.5 tiene una mayor transmisibilidad, pero no es más grave que otras variantes de Ómicron: "En conjunto, la evidencia disponible no sugiere que la EG.5 tenga riesgos adicionales para la salud pública en relación con las demás estirpes descendientes de Ómicron que circulan actualmente. Si bien la EG.5 ha mostrado un aumento de la prevalencia, ventaja en el crecimiento y propiedades de escape inmunológico, no se han informado cambios en la gravedad de la enfermedad hasta la fecha".

A su vez, los síntomas son de características similares a los que se producían con la variante del Covid-19, que tuvo varias víctimas a lo largo de todo el mundo.

Las mismas siguen siendo el dolor de garganta, la congestión, los estornudos, la tos, el dolor de cabeza, la voz ronca, los dolores musculares y la pérdida de olfato.