Fans de L-Gante organizan una campaña en redes para pedir su libertad: "No tiene que estar preso, no es un delincuente"

El artista impulsor de la "Cumbia 420", Elián Valenzuela (más conocido popularmente como L-Gante), continúa detenido en la DDI de Quilmes por privación ilegal de la libertad y amenazas.

Su defensa le solicitó al Tribunal de casación penal bonaerense que le otorgue la excarcelación extraordinaria y el pedido fue declarado admisible por la Cámara de apelaciones de Mercedes.

El cantante ya lleva más de dos meses en prisión y por ello, los fans, amigos y colegas del mundo de la cumbia, quieren aportar su granito de arena: harían una fuerte campaña en redes sociales pidiendo su libertad.

Por su parte, quien lleva a cabo esta iniciativa es Maxi "El Brother", el mánager de L-Gante.

En un comunicado que se compartió en redes, manifiesta el deseo de su libertad y de sumar a mucha gente que se una a la campaña: "Durante toda la semana la comunidad de artistas, productores, managers y todo el que tenga que ver con el mundo de la música y espectáculo vamos a estar subiendo una imagen de Elián con alguna canción de él. Es nuestra manera pacífica de hacer notar lo que todos ya se dieron cuenta. Elián no tiene que estar preso, tiene que estar en libertad”.

Siguiendo en esta misma línea remarcó: “No tiene antecedentes, no es un delincuente, no hay pruebas, no hay delito, hay testigos, hay videos, hay supuestas victimas diciendo la verdad de los hechos como sucedió y no como dicen los abogados querellantes y quieren imponer en los medios, muchas mentiras, irregularidades y exageraciones, tratando de demonizar un género musical por su origen y por sus expresiones culturales”.

Finalmente, el texto termina agradeciendo “a todos los que se unen” al pedido y haciendo una reflexión de la situación. “Este estilo de música saca pibes de la calle, hay un mensaje de superación en lo cotidiano y expresa una realidad de los barrios en sus letras, da trabajo a muchas familias, mueve la economía, etc. Todos sabemos lo que está pasando. Libertad para L-Gante”, concluyó.