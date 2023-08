Daniela Celis y Thiago de Gran Hermano confirmaron que serán padres: "Estoy embarazada de gemelos"

Daniela Celis y Thiago Medina serán padres de gemelos. Así lo confirmó al ex Gran Hermano, reality donde se conocieron, en su streaming “Fuera de Joda”, co-conducido junto a Lucila “La Tora” y Nacho.

Tanto Daniela como Thiago serán padres por primera vez. El anuncio tan esperado se viralizó de inmediato.

Junto a Pilar Smith, en vivo, la ex GH aseguró: “Tengo mucho para contar, todo lo que me pasó. Se viralizaron muchas cosas que me dolieron”. Vale mencionar que la periodista y la mediática habían tenido un cruce previo porque Smith anunció su embarazo.

Tras decir esas palabras, se quebró en llanto y abandonó el programa para ser consolada por la producción de “Fuera de joda” y su hermana.

Al regresar, detalló: “Es difícil que la vida te cumpla todo lo que vos quieras y yo lo estoy teniendo. Pero sí, voy a ser mamá”. Nacho y La Tora se pararon rápidamente para fundirse en un abrazo y felicitarla.

“No me encontré con uno, me encontré con dos. No van a ser mellizos, como trascendió, van a ser gemelos. ¡Dos iguales!”, contó con una sonrisa en el rostro.

"La ecógrafa me dijo 'son dos' y pedí verlos. Eran gemelos y me puse a llorar. Obvio que son de Thiago, nadie me lo preguntó", recordó. Así también reveló que uno de ellos se llamará Ivo pero aún no tienen definido el segundo nombre.

¿Separados?

Durante el programa de LAM de esta noche, Ángel De Brito dio detalles exclusivos, confirmados por Daniela días atrás. En primera instancia, aclaró que él lo supo hace poco menos de diez días pero guardó la información por pedido de ella.

“Está de un mes y dos semanas, preocupada porque es mamá primeriza”, explicó. Al aire, De Brito reveló que los padres primerizos “están separados”.

Sin embargo, en la conversación que tuvo con la madre primeriza, ella le aseguró: “No voy a hablar de Thiago pero no estamos viviendo juntos”. Además, aclaró que “no voy a mostrar la panza” y “No voy a decir el sexo de los niños”.