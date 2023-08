Dalma Contreras: el Diego que no fue, estudió nutrición pero el pincel pudo más

Mirtha es Legrand, Moria es Casán, Susana es Giménez y Dalma es Maradona. De esto mucho sabe la platense que impactó al jurado de “Got Talent” creando una brillante obra de arte en apenas poco más de dos minutos, y que se iba a “llamar Diego, por el 10” pero la partera dijo chancleta y hubo un pequeño cambio de planes: La Claudia había dado a luz hacía poquito a Dalma y, en homenaje a su ídolo, su padre decidió llamarla Dalma... Contreras.

A los 32 años, esta joven que no deja de recibir mensajes de amor y felicitación por su impactante performance en el programa de talentos de Telefé, habiendo sorprendido al jurado integrado por Florencia Peña, Abel Pintos, Emir Abdul y La Joaqui, vive una especie de sueño.

“Me siento orgullosa de ser Argentina y nunca había tenido la oportunidad de mostrar lo que hago de una manera tan masiva como me lo ha permitido ‘Got Talent’”, cuenta en diálogo con EL DIA la artista que, en este momento, está viviendo en Perú, trabajando para un circo de hielo en donde sorprende al público con la técnica del Speed Paint (pintura rápida), la misma que realizó en la tevé, y que practica desde hace algunos años.

QUÉ ES EL SPEED PAINT

“El speed paint es una técnica de pintura húmeda que consiste en dibujar una imagen utilizando pinceles cargados con un producto especial. Es todo un desafío porque muchas veces el material con el que pinto cambia su consistencia dependiendo de la temperatura y la humedad del ambiente. Al final se logra ver la imagen cuando el polvo de glitter cae sobre la pintura”, detalla, sobre la técnica para muchos desconocida y a la que ella conoció gracias a su amor por los pinceles.

“Siempre me gustaron los pinceles: estudié maquillaje artístico, profesional, social, de caracterización, he tomado clases de dibujo realista”, confiesa Dalma, que antes de la pandemia empezó a ver videos en YouTube sobre artistas que lo hacían pero no fue hasta que su novio, con el que convive, le insistió, y se animó a probar. “Siempre me decía ‘vos tenés que hacer eso que sabés dibujar’ y tenía razón”, admite, entre risas, sobre una disciplina que le encantó porque “tiene un doble toque artístico: por un lado pintar un cuadro y por el otro la puesta en escena como show, con el plus de la velocidad y del glitter”.

Desde que lo empezó a practicar, dejó un poquito relegado el acto de burbujas de jabón que venía protagonizando y con el que recorrió diferentes rincones del mundo mostrando su arte en “cruceros por el sudeste asiático y también por Europa”; algo en lo que a futuro le gustaría volver a incursionar.

Aunque en la tele sorprendió con una increíble Marilyn Monroe, ha logrado retraos de figuras como Shakira, Adele, Michael Jackson, Freddie Mercury, Albert Einstein y Chaplin. Dice que lograr pintarlos lleva al menos 4 ó 5 semanas de ensayo, dependiendo de la velocidad, y que haber creado a su diosa estadounidense para la tevé en tan poco tiempo fue uno de los mayores retos a los que se ha enfrentado.

“Estamos acostumbrados a la inmediatez, queremos todo ya, no sabemos esperar”

“A mí me daba inseguridad porque tenía que pintar en 2 minutos y medio y no llegaba. Las semanas previas tuve que ensayar muchísimo para reducir el tiempo al máximo posible y así y todo sabía que iba a ser muy difícil porque es un número que tiene sentido cuando llega al final y, teniendo en cuenta el formato del programa, mi miedo era que no me dejaran terminar”, detalla sobre cómo fueron los momentos anteriores a la grabación.

Para los que no vieron el reality, y tampoco saben cómo funciona, lo resumiremos así: cada artista tiene un tiempo límite para mostrar su talento y tratar de convencer al jurado y que le permitan terminar la performance. De hecho, mientras Dalma pintaba, y nadie sabía qué era lo que estaba haciendo, algunos miembros del jurado, como Florencia Peña, pusieron caras de fastidio o aburrimiento. Sin embargo, cuando, como una gran ilusionista, la platense hizo su truco final al esparcir el brillo y hacer emerger los reconocidos rasgos de su Marilyn, la dejó a ella, y a todos, con la boca abierta y, claro, pasó a la siguiente ronda.

“Las devoluciones me parecieron dentro de todo bien, si bien mucha gente notó cierta falta de respeto por parte del jurado, yo lo tomo como lo que es: un show de la televisión. Era esperable que se impacienten (risas). Estamos acostumbrados a la inmediatez, queremos todo ya, no sabemos esperar”, reflexiona Dalma.

LA PRIMERA VEZ EN LA TEVÉ

Se trató de la primera vez que participó en un programa de talentos. Según detalló, la jornada se grabó en los estudios Paramount en abril pasado y fue acompañada de su gran amiga Karen: “sin ella no hubiera sido igual”, destaca. Con la banda de sus padres y sus hermanos en la tribuna, Dalma vivió esa performance con mucha felicidad. “No estaba nerviosa, pero igual antes de subir al escenario hice un poquito de yoga, que siempre me ayuda a estar presente y sentirme tranquila”, revela.

Porque Dalma, además de artista, es profesora de yoga y licenciada en nutrición. ¿Cómo se complementan estas facetas? Ella se ríe y advierte que es un tema “sensible”. “Para mí fue revolucionario darme cuenta de que podía ejercer otra nutrición, de que es posible otra forma de hacer nutrición, y que a la vez esa manera es la que tiene coherencia y sentido con lo que me da libertad a mí con mi cuerpo y con los alimentos: tengo el privilegio de poder elegir hacer nutrición de esa manera, ejercer de forma remota y poder sostenerlo gracias a trabajar cómo artista también, sino no podría”.

“Me siento muy feliz, nunca me imaginé recibir tanto cariño platense y argentino”

Su vocación artística nació en su adolescencia. A los 16 sorprendió a su mamá al decirle que quería trabajar y ella le pidió ayuda a una vecina que la introdujo en el universo de las animaciones infantiles. “A los poquitos días empecé a animar con el grupo de mi vecina y me acuerdo que un día me mostraron el maquillaje artístico. Me explicaron cómo tenía que agarrar los pinceles, cuál era para cada cosa, cómo se hacían líneas finas. Así empecé a practicar y me enamoré”, recuerda Dalma cómo fue “el origen de todo”. Después llegaron clases, cursos, carreras y encuentros que complementó al rodearse de “magos, malabaristas, imitadores”, casi todos, de La Plata, “una cuna artística” y una ciudad en la que “hay mucho talento”.

Hermana de dos, uno de los cuales -el menor- parece haber heredado el amor por los pinceles (“no sé a quién habrá salido”, dice, entre risas), Dalma se crió en Los Hornos, y realizó sus estudios en el Santa Magdalena de Canossa y el Santa Teresa de Jesús. “Mucho andar en bicicleta, jugar en la calle y atrapar renacuajos”, cuenta, sobre su sana infancia, en la que no tuvo que elegir entre pinchas ni lobos porque, con la historia de su nombre, no había chances de que pudiera elegir otra cosa: “te imaginarás que no puedo ser de otro equipo que no sea el de mi viejo: soy bostera”.

En las próximas semanas, la platense volverá a la Ciudad: la espera el abrazo de todas esas personas que desde que salió en la tele empezaron a llenarle de amor sus redes.

“No le daba mucha atención a mis redes sociales, no soy de compartir mucho contenido, ni siquiera tenía TikTok (risas). Por eso fue muy impresionante ver el alcance que tienen los medios de comunicación. Me siento muy feliz, nunca me imaginé recibir tanto cariño platense y argentino”, cierra la joven, que espera el llamado para ir a grabar la segunda ronda de “Got Talent”.