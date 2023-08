La lupa en los lácteos: la leche con una suba semanal

Una vez más este diario realizó el relevamiento semanal sobre los precios de 15 productos básicos de la canasta alimenticia y de higiene en ocho almacenes, minimercados y supermercados de distintos barrios de la Ciudad. De forma similar a lo que ocurrió hace siete días, en general no hubo mucha remarcación de los costos salvo en la leche nuevamente.

Los productos seleccionados por este medio son de consumo diario en los hogares platenses: la manteca La Serenísima por 200 gramos, la leche La Serenísima clásica por 1 litro, el queso cremoso Cremón por kilo, el arroz Molinos Ala por kilo, los tallarines Don Vicente por 500 gramos, la yerba Playadito por medio kilo, el aceite Natura por un litro y medio, el puré de tomate Arcor por 530 gramos, la mayonesa Hellmann’s por 500 centímetros cúbicos, el azúcar Ledesma por kilo, la harina leudante Blanca Flor por kilo.

En cuanto a los artículos de limpieza y perfumería, se seleccionaron la lavandina Ayudín Clásica por litro, la pasta dental Colgate Original en su variedad de 140 gramos, el papel higiénico Higienol Rinde simple de cuatro rollos por 50 metros y el jabón de tocador Palmolive familiar por 150 gramos.

En el detalle del seguimiento de precios se vio que la leche tuvo aumentos en tres comercios (el mayor fue de 40 pesos) con respecto a la semana pasada y en uno no estaba el precio en la góndola. Su valor estaba ayer entre los 270 y 420 pesos.

Según los referentes de los almaceneros de la Región, este producto, al igual que el resto de los lácteos recibió un 12 por ciento de aumento en los últimos días.

Que en este registro sólo se haya visto el incremento del valor del la leche, habla de que es un producto con más rotación que la manteca y el queso, por ejemplo.

“Cada semana las empresas lácteas se llevan cajas y cajas de yogures vencidos o por vencerse que no se venden. La gente ya no compra porque no es algo de primera necesidad, pero a los empresarios no les importa que se tire la mercadería”, manifestó uno de los almaceneros consultados.

De vuelta con el análisis de los precios del resto de los productos, la lavandina es el producto que continúa en cantidad de incrementos: registró dos aumentos (el mayor fue de 40 pesos) y su precio ayer se encontraba entre los 320y 210.

Entre los lácteos, la manteca tuvo una suba de 50 pesos en un punto de venta de Plaza Malvinas. Lo llamativo es que se vio una falta de este producto y una ausencia de precio, lo que podría vincularse con la suba mencionada. Este producto se encontraba ayer entre los 570 y 885 pesos.

El queso, que hace siete días tuvo tres incrementos, también mostró ayer un solo aumento de 145 pesos en el mismo comercio de la Ciudad que subió la manteca. Pero a la vez se observó una baja de 400 pesos en un supermercado de La Loma. Su valor oscilaba ayer entre los 2.300 y 3.450 pesos.

Respecto a la yerba, que la semana pasada tuvo tres subas (todas en cadenas de supermercados), esta vez sólo se registró un aumento de 77 pesos en una cadena de supermercados de Hernández. Su precio ayer estaba entre los 700 y 907 pesos.

En el puré de tomate se observó una suba de 64 pesos en un comercio de San Carlos. Su valor estaba ayer entre 187 y 319 pesos. Lo llamativo en este producto es que faltaba en tres puntos de venta.

Los tallarines tuvieron un incremento de 120 pesos en un local de Plaza Malvinas. Este producto no se encontró en dos comercios, pero su precio oscilaba entre los 428 y 700 pesos.

El azúcar mostró un aumento de 20 pesos en un local de La Loma, y se encontraba ayer entre los 629 y 780 pesos. Pero este artículo mostró faltante en cuatro puntos de venta.

GÓNDOLAS VACÍAS

Las faltantes fueron significativas en numerosos artículos. El arroz, que no mostró variaciones de precio, por lo que se vendía ayer entre los 260y 500 pesos, no se encontró en tres comercios.

El papel higiénico, el jabón de tocador y la pasta dental, no tuvieron movimientos de precios, pero tuvieron poca presencia en las góndolas.

En cuanto al primero de esos tres productos, su precio se observó entre los 628 y 879 pesos en cuatro de los ocho comercios visitados.

El jabón, con un precio entre los 267 y 350 pesos faltaba en tres puntos de venta. Y la pasta dental, que costaba ayer entre 708 y 1.100 pesos, no se encontró en cinco puntos de venta.

En caso de la harina y el aceite, ambos artículos mantuvieron sus valores de la semana pasada, entre 353 y 450 pesos por un lado, y 573 y 1.148 por el otro; pero además cada uno faltó en un solo local de los visitados.

Finalmente, la mayonesa fue el producto más destacado ya que no se registraron variaciones en los precios de ninguno de los comercios visitados y se encontró en todas las góndolas, cuando hace unas semanas mostraba algunos incrementos y faltantes.