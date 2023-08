San Cayetano: "No hay bolsillo que alcance", dijo el arzobispo de Buenos Aires

Jorge García Cuerva, flamante arzobispo de Buenos Aires, reclamó durante la misa principal por el Día de San Cayetano que “no hay bolsillo que alcance” ante la complicada situación económica de la Argentina.

A pocos días de las PASO, García Cuerva se lamentó porque “por más que muchos tienen trabajo, no alcanza, no hay bolsillo que alcance”, y agregó: “Soñemos con más y mejor trabajo para todos y todas porque no existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo a su pueblo”.

Durante su primera celebración masiva en un santuario desde que asumió en el cargo, el 15 de julio de este año, el arzobispo de Buenos Aires también hizo mención a la “maldita inflación”, que “se come del bolsillo lo que se llevan los hermanos que viven en situaciones de precariedad como trabajo mal pago, en negro, esclavo que aleja de familiares y amigos”.