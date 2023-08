El economista de Juntos por el Cambio Hernán Lacunza insistió hoy en defender la estrategia fiscalista para salir del cepo al dólar y responsabilizó al actual Gobierno por la medida, en el marco de la disputa interna por la candidatura de Juntos por el Cambio, en la cual Patricia Bullrich insiste en levantar las restricciones cambiarias en forma inmediata.

En ese sentido el referente económico de Horacio Rodríguez Larreta insistió en que "primero hay que resolver el agujero fiscal". "Decir que vamos a levantar el cepo en 90 ó 120 días no cambia la cosa", explicó Lacunza en declaraciones a la prensa.

Quien es mencionado como un posible ministro de Economía en el caso de que Larreta gane la interna opositora, insistió en la necesidad de resolver antes el problema del déficit primario ya que considera que considera que la suba de la cotización del dólar se explica por la suba del gasto financiado por emisión monetaria.

"Cuando se deje de darle a la maquinita la brecha va a bajar sola y entonces el cepo va a ser ridículo", aseguró uno de los referentes económicos de Juntos por el Cambio. En ese sentido, comparó a las restricciones de acceso al dólar con una "infección" que para atacarla es necesario derrotar "a la bacteria que la produce". "Nosotros no decimos cuándo lo vamos a levantar, decimos que hay que hacerlo lo más rápido posible", explicó.

En ese sentido, Rodríguez Larreta formuló declaraciones el domingo por la noche en la cual dijo que estima resolver el problema del rojo fiscal durante el primer año de su gestión, en caso de llegar a la presidencia. A partir de ello, se podría inferir que en el equipo económico que integra Lacunza se estaría pensando en mantener las restricciones cambiarias por lo menos por todo el 2024.

Para el economista es un problema sacarlo rápidamente si luego no se puede sostener la medida y se tiene que volver a implantar, algo que pasó con el gobierno de Mauricio Macri, cuando él mismo era ministro de Hacienda, sobre el final de la gestión. No obstante, responsabilizó de ello al actual oficialismo por esa medida. "Nos quedamos sin financiamiento porque el gobierno que venía prometía desconocer y revertir todo lo que se había hecho", dijo.

Bullrich y el cepo: "No me voy a quedar cuatro años esperando"

Por su parte, Bullrich dijo que “la Argentina está en una situación de angustia muy profunda. En esta situación tan terminal se necesita un liderazgo con carácter y decisión, un piloto de tormenta, que sepa qué hacer en una situación tan dura, que sepa con quién dialogar y con quién tener conflicto. Es un momento bisagra, no hay que dejarse amedrentar por el poder de siempre”.

Y agregó, en referencia al “todo o nada” de su spot de campaña: “Lo que se juega es que cuando miramos la Argentina, vemos, que si viene alguien de afuera te dice, que tenemos todo: litio, petróleo, empresas, metalúrgica, construcción… pero a la vez no tienen nada, pobreza y destrucción… ¿Qué pasa? Hay un sistema de poder que hace que todo lo que tenemos no se traduzca en riqueza para la Argentina”.

En ese sentido, insistió con su idea de entrar a la bóveda del Banco Central con una cámara, para mostrar, metafóricamente, la “herencia”: “Están tocando el oro” de los argentinos, señaló y reiteró su idea de que el cepo debe retirarse lo antes posible. “No me voy a quedar cuatro años esperando a ver el gradualismo de no levantar el cepo, me retrasa las inversiones”, explicó y aclaró que la fecha para levantarlo la definirá su equipo técnico. Indicó que trabaja en conjunto con los economistas Luciano Laspina y Carlos Melconian. “Los mejores equipos que tiene la Argentina para dar vuelta una economía que no crece, lo que no voy a negociar es el crecimiento de la argentina”, apuntó. “Tengo un equipo especializado en desarrollo estratégico, para que mejoren las cadenas de valor. Lo que hay en la Argentina no se transforma en riqueza, sino en problemas para los empresarios y desempleo”, agregó.