VIDEO. Denuncian que una escuela de La Plata "se cae a pedazos" tras reiterados desprendimientos del techo

En la Escuela Primaria Nº 55 de La Plata peligra el normal desarrollo de las clases presenciales por reiterados desprendimientos edilicios. Según denunciaron padres, la caída de mampostería y las roturas en las paredes ponen en riesgo la integridad de los niños estudiantes. En su reclamo, señalaron que el problema fue planteado a las autoridades en el verano pero que debido a la falta de respuestas “la escuela está en una situación límite y verdaderamente peligrosa”.

A decir de los denunciantes, la caída de material y de pintura no se detuvo. Por el contrario, en los últimos meses la situación del establecimiento empeoró. Tal es así que personal especializado de Educación -ingenieros y arquitectos- realizó a comienzo de este año las inspecciones correspondientes y ordenó la clausura de las aulas más comprometidas. La medida fue ratificada en reiteradas oportunidades por los especialistas. Asimismo, las autoridades escolares elevaron pedidos tendientes a la solución de la problemática edilicia.

Los padres afirmaron que a raíz del deterioro edilicio "hay cuatro aulas que están clausuradas".

En febrero se conoció, tras un informe de la inspección, que "el tamaño de las grietas en las paredes aumentó" y que "el piso presenta desniveles y separación notable entre las baldosas". En tanto que al mes siguiente otra inspección arrojó un "notorio avance de los daños edilicios manifestados anteriormente".

Los directivos del colegio, por su parte, elevaron la situación y los pedidos a Educación provincial y al Consejo Escolar. Según expusieron, el organismo municipal se comprometió a "programar una intervención lo antes posible". Sin embargo, aseguraron que en mayo se registraron nuevas caídas de mampostería en un aula.

Pero el problema recrudeció en los últimos días, ya que a principio de agosto el techo volvió a presentar desprendimientos de material.

A raíz de lo sucedido, ordenaron la suspensión de las clases presenciales en otras dos aulas afectadas, lo que redujo el espacio físico y obligó a una reorganización áulica para que los estudiantes no pierdan la continuidad pedagógica. En este contexto, mientras se aguardan soluciones urgentes, la escuela ordenó que los cursos afectados por la problemática concurran de forma alternada.

En este marco, los padres realizaron hoy un encuentro en la puerta del establecimiento, en 62 entre 27 y 28, para darle visibilidad a la problemática y exigir que las autoridades competentes brinden soluciones urgentes.

Una manifestante aseguró que "desde principio de año, cuando arrancaron las clases, nos informaron que había tres aulas clausuradas porque parte de la mampostería se había caído y se rajaron las paredes, y porque el techo estaba deteriorado y en algunos sectores hubo desprendimientos".

“Por ese motivo la escuela trabaja incómoda. Los chicos de esas aulas tuvieron que ser trasladados a dirección, al gabinete y en el SUM", añadió.

Con suma preocupación, sostuvo que "el viernes pasado se clausuró el cuarto aula porque un cacho del techo cayó sobre una persona adulta". "Por suerte no cayó arriba de un niño".

Por otro lado, lamentó que "no tenemos resultados positivos de que se esté mejorando algo con respecto a las aulas que ya estaban clausuradas desde principio de año. Lo mejor que pudo hacer el colegio es reorganizar a los chicos para tener clases en otros espacios".

Otra mamá manifestó que los inspectores "vienen, clausuran las aulas y se van. No arreglan nada y se van. Ese es el problema. Hasta el piso está agrietado. Según denunciaron "hicieron un pozo para ver si la escuela tenía cimientos, y no hay cimientos. El techo, las paredes y las ventanas es terrible. No tienen baño. La preocupación es que esto pase a mayores porque la escuela se cae a pedazos".

En este marco, Nicolás Morzone, titular del Concejo Escolar de La Plata, afirmó que "tenemos programada una intervención esta semana para la refacción parcial de la cubierta, previa inspección de la Dirección Provincial de Infraestructura".