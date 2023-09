La muerte de Silvina Luna.- Gabriela Trenchi, otra víctima de Aníbal Lotocki, explotó de furia: "¿Hasta cuándo?"

Gabriela Trenchi, otra de las denunciantes y víctimas de Aníbal Lotocki, se mostró enojada con la Justicia tras la muerte de Silvina Luna después de estar internada 79 días en el Hospital Italiano.

“Este hijo de puta le arruinó la vida, le arrancó la vida. No sé qué espera la justicia. ¿A cuántas se tiene que llevar para que hagan algo?”, expresó Trenchi en diálogo con un medio radial.

Después de que se diera a conocer la triste noticia del fallecimiento de la actriz y modelo de 43 años, las otras víctimas del cirujano condenado por "lesiones graves" salieron a ratificar el dolor que padecen y la lucha diaria.

El drama de otra víctima de Lotocki

“Tengo dolores, me tiembla el cuerpo, bajé de peso, me bajaron las defensas, mi familia tiene miedo de que me agarre una neumonía como hace un tiempo. Estoy descompuesta y muy nerviosa”, explicó.

Fui por hilos tensores, una lipo y levantar la cola. No necesitaba volumen ni metacrilato ni nada y cuando salgo de la operación salgo con un veneno inyectado de la cintura para abajo que no le pedí”, subrayó.

Acerca de su lucha en la Justicia, la empresaria textil sostuvo: “Vengo luchando, lo llevé a juicio oral hace 9 años y veo cómo caen las personas y digo ‘no sé si mañana me toca a mí’. Las víctimas nos vamos y el asesino se nos caga de risa en la cara. Amenazan a las víctimas y tienen miedo”.

La muerte de Silvina Luna y su lucha

Ante la muerte de Luna, Trenchi confirmó que organizará una marcha para exigir respuestas concretas sobre el papel de Lotocki: “Esto ya se fue de las manos, es la gota que rebalsó el vaso”.

Asimismo, resaltó que el cirujano recibe ayuda: “Lo protegen. Quiénes no sé. A mí me arrancó la vida. Perdí mi vida, mi departamento. No tengo más nada que perder. Que me manden carta documento o lo que quiera. Si supiera los nombres los diría a los gritos pero no los sé”.