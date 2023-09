Eurnekian confirmó lo que anticipó EL DIA: su alejamiento del libertario

El dueño de Corporación América, Eduardo Eurnekian, volvió a pronunciarse ayer sobre Javier Milei, sus ideas de dolarización y sus dichos sobre el Papa Francisco. Y, enfático, lanzó: “Si no se modera, no estamos para aguantar otro dictador”, dijo. En su edición del lunes EL DIA anticipó que el empresario, a quien lo señalaban como presunto financiador de la campaña del libertario, habría tomado la decisión de alejarse del candidato libertario -a quien tuvo de empleado- después de inquietudades que le hicieron llegar sus pares de la construcción por las ideas sobre las obras públicas de Milei.

Eurnekian no pudo elegir mejor escenario para mostrar esa distancia con el libertario: fue en el almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), donde se congregaron los principales empresarios del país. Opinó puntualmente esta vez sobre la propuesta de dolarización. “Sabemos que no tenemos moneda, está bien. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a buscar otra moneda? La americana, la traemos, no la traemos y la generamos nosotros, hacemos un sacrificio y tenemos el orgullo de decir que no tenemos moneda. !Pará viejo! Eso es algo que tenemos que decidir nosotros, tengamos un orden, una disciplina, dolarizar es secundario”, dijo.

Eurnekian, quien tiene la concesión de los principales aeropuertos de la Argentina, volvió a referirse a los dichos de Milei sobre el Papa Francisco. “Al Papa le tengo respeto y somos muchos los que le tenemos respeto, y muchos en el mundo, entonces no tiene que arrogarse él el derecho de opinar del Papa, que se calle la boca”, dijo.

Sobre las capacidades del candidato de La Libertad Avanza, dijo que “es un individuo que sabe. Podemos diferir en algunos temas, sobre dolarizar o no, están los departamentos técnicos, no hemos renunciado a todos los argentinos, todos tenemos derecho a opinar”. Y remató: “Necesitamos que funcionen los partidos políticos”.