Luego de dos años de matrimonio: Facundo Moyano confirmó su separación de Eva Bargiela

Ahora, Facundo Moyano confirmó que está separado de Eva Bargiela. Así, el dirigente político hizo el anuncio en visitando un programa televisivo de crácter político. “Su mujer forma parte del Bailando, ¿eso es algo que a usted lo incomoda?”, le preguntaron al hijo de Hugo Moyano. Y sin querer dar demasiado detalles sobre el tema, confesó: “Estamos separados y no voy a hablar del tema porque no me corresponde, nada para agregar”. De esta manera, no hubo repregunta y Moyano permaneció muy serio ante la situación que vivió en el programa como invitado tras anunciar la sorpresiva noticia.

En este sentido, hace unos días, Eva había contado como habían tomado su marido y el padre de éste, el sindicalista Hugo Moyano, su incorporación al reality de baile. “Mi suegro está muy contento con que vaya al Bailando”, dijo en una entrevista radial junto a Catalina Dlugi. Y, con respecto a Facundo, agregó: “Creo que le voy a tener que insistir un poquito para que vaya. Él se pone más nervioso si no es un programa de política o de actualidad”.

Por otra parte, y con respecto al apellido Moyano, Eva aseguró que nunca le pesó. “La verdad es que cuando estás en pareja con alguien conocido y estás en la intimidad, te olvidás del apellido. Ahora ya ni me acuerdo...Facu está ahora en el sindicato de peajes y todos lo adoran, así que es porque los está representando bien y eso me deja tranquila”, explicó.

En otro tramo de la charla, Dlugi le recordó el romance del dirigente con Nicole Neumann y los elogios que recibió por parte de Susana Giménez, que aseguró que si ella fuera más joven, intentaría tener un romance con él. “Con los ensayos de Bailando, me di un golpe y perdí la memoria, hace más de 7 años que nos conocemos, desde que yo tenía 23 y él 31. La realidad es que hemos tenido nuestras idas y vueltas, pero lo de Susana... La verdad que es una genia. Siempre que me la cruzo es un amor conmigo y es una divina. No me da celos. Es parte de la vida y lo importante es que nosotros nos hemos separado, pero nos hemos vuelto a elegir. Eso es lo valioso”, coonfesó.

Por último, cabe recordar que en octubre de 2021, la joven y Facundo se casaron por civil, sellando finalmente su relación de varios años. Si bien ella estuvo un tiempo alejada de los medios de comunicación, ahora volvió a la televisión para participar del Bailando 2023.