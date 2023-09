Al caos vial se suma el descontrol de la descarga de mercaderías

A la recurrente postal de caos vial que hay en distintos sectores de la Ciudad, principalmente en el centro, se le suma descontrol del sistema de descarga de mercadería para proveer a los comercios de diferentes rubros.

Según las normativas vigentes la carga y descarga de mercadería debe realizarse entre las 4 y las 9.30, de lunes a sábado, plazo que prácticamente no se cumple porque los camiones, camionetas y utilitarios realizan esta actividad a cualquier hora y en la mayoría de los casos estacionan en doble fila.

En calle 12, por ejemplo, hay sectores demarcados para la descarga de mercadería, espacio que no se cumple y que los inspectores municipales controlan todas las mañanas y de no encontrar al propietario del vehículo particular que dejó estacionado el rodado en el lugar prohibido pegan una oblea de falta en los vidrios. Sin embargo, ese control no se sostiene fuera del horario de descarga para evitar la doble fila y el descontrol que produce un vehículo de mediano o gran porte para bajar mercadería de toda clase.

Aún más, en la zona de 60 a 54 hay varios bancos y en más de una oportunidad, pasadas las 10 de la mañana, estacionan sobre la bicisenda para cargar los cajeros automáticos de efectivo.

En las transversales ocurre lo mismo cada mañana, y muchas veces hasta las primeras horas de la tarde. Poco después del mediodía, en la zona de 55 entre 12 y 13 se produce un cuello de botella porque de un lado están los camiones descargando mercadería y del otro la doble fila de padres y familiares de los chicos y chicas que concurren a establecimientos educativos.

En las calles 8, 9, y 10 se dan situaciones similares desde 45 a 51, con el agravante de lo estrecha que es la calle, razón por la cual queda un mínimo carril para que el resto de los vehículos pase por el lugar, lo que plantea un desafío para maniobrar y paciencia para aguardar el turno.

En los barrios del macrocentro ocurren situaciones similares. En 19 y 55, donde hay un autoservicio, camiones de gran porte utilizan como depósito intermitente la calle para bajar la mercadería, tanto sobre 55 como por 19. Cuando los camiones estacionan sobre 19, los micros de la línea 273 tienen que hacer maniobras quirúrgicas para sortear el obstáculo.

Los carteles que no se cumplen / EL DIA

En 50 entre 19 y 20 muchas veces hay descarga de mercadería fuera de horario para un supermercado y el espacio gastronómico de la plaza Malvinas. En este caso como la calle 50 es ancha las dificultades pueden ser atravesadas con mayor holgura, pero la situación es extraña porque ocurre a menos de 100 metros de Control Ciudadano.

En 54 de 7 a 12 no se cumple con los espacios de descargas en calles transversales como estaba previsto en un principio, y los camiones quedan en el carril permitido para los vehículos particulares, porque en ese tramo dos de los tres carriles son de uso exclusivo para los micros.

“Los controles son selectivos y no contribuyen a mejorar el tránsito vehicular”, dijo un vecino que observa con habitualidad la doble fila de vehículos que descargan mercadería en diagonal 80 de 44 a 50. Una situación similar se vive de lunes a viernes en avenida 13 de 32 a 43.

En tanto, en las esquinas de 13 y 58 y 14 y 58, numerosas veces los camiones que descargan bebidas estacionan sobre las ochavas y reducen la visibilidad de los conductores que circulan por 14 en dirección ascendente y por 58 en dirección descendente. En más de una oportunidad hay alto riesgo de accidentes.