Israel Damonte y Carlos Ramacciotti le pusieron picante a la previa

Horas antes del choque entre Estudiantes y Gimnasia en UNO, dos protagonistas de cruces anteriores entre el Pincha y el Lobo palpitaron la previa, cada uno desde su lugar.

En diálogo con FM La Redonda tanto Israel Damonte como Carlos Ramacciotti, hoy por hoy colegas como entrenadores, reflejaron cómo se vive el enfrentamiento que paraliza la ciudad, a la vez que revivieron sus mejores recuerdos de los mismos.

En el caso del exvolante del León, que se dio el lujo de hasta convertir un gol, indicó: “Es lindo. Es un recuerdo lindo que le queda a uno para toda la vida”, dijo en cuanto a su festejo. “Son partidos especiales. Muchas veces, cuando uno está del lado del jugador, quizás lo declara de otra manera y dice que son tres puntos. La realidad es que no es así. Los clásicos uno los quiere jugar. Son partidos especiales, en el sentido de que te pueden marcar para siempre. Tanto para bien como para mal. Son lindas oportunidades que uno, como jugador, quiere jugarse esa posibilidad. A veces arriesgás mucho. Son partidos que te marcan. En mi caso fue algo lindo. Siempre te lo recuerdan cuando llegan este tipo de partidos”, destacó.

Al momento de recordar uno de esos cruces, la respuesta sorprendió por el elegido por Damonte.

“Yo recuerdo un clásico que íbamos perdiendo por tres goles en Mar del Plata. Y si vos me preguntás cuál es el que más disfruté, creo que ese. Nos dio la posibilidad, al ser amistoso, de que se definiera por penales. Y me tocó hacer el último a mí”, completó el ex DT de Sarmiento.

Ramacciotti, por su parte, repasó aquella victoria en cancha del Pincha durante su paso por Gimnasia.

“Me acuerdo de todo. De hasta cómo terminó. Lo tuvo que suspender el referí. En el tema de boxeo, se dice que tiraron la toalla”, bromeó el rosarino. “El clásico tenía un sabor diferente. Era toda la salsa de Gimnasia y Estudiantes. Para que esté bien el fútbol de La Plata, tienen que estar bien los dos equipos. No hay que desear que al otro le vaya mal”, indicó.

Seguidamente, se refirió a la contratación de Leonardo Madelón para este momento del Lobo.

“Madelón tiene la experiencia de haber luchado. Es muy difícil manejarte en esta carretera del descenso. El estado de ánimo es un jugador más que tenés en la cancha. Y si vos perdés, es un jugador menos. Lo que tenés que tratar es de mantener el estado de ánimo siempre arriba como se hizo siempre en Gimnasia”, destacó.

Por último, dejó un deseo personal para el domingo: “Ojalá que el domingo gane Gimnasia y que el equipo de una vez por todas encuentre la regularidad que tenía en los tiempos nuestros”.