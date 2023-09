Vicky Xipolitakis confesó todo sobre su operación con Aníbal Lotocki: “Fui por una cosa, desperté y me encontré con otra”

En un contexto doloroso, por la pérdida de Silvina Luna, ahora, Vicky Xipolitakis recordó la intervención que le practicó Aníbal Lotocki y que, pese a haberle traído ciertas complicaciones en su salud, decidió no llevar su caso a la Justicia:" Los síntomas tras la operación comenzaron enseguida, porque eso se solidifica, es como cuando salís del gimnasio y te re duelen los músculos bueno, el músculo es como que se está solidificando y eso es un dolor constante. Convivís con los dolores. A veces cuesta sentarse, a veces cuesta pararse, caminar, hacer ejercicio. La verdad que es un dolor”, recordó sobre los efectos colaterales.

Asimismo, recordó: “Ahí dormidita, en la lipo, yo viví otra situación muy similar a la de las víctimas. Que fui por una cosa y me desperté y tenía otra. Y después me tuve que hacer este otro retoque porque él había abusado de mi cuerpo sin yo darle mi consentimiento. Por eso me hizo este otro retoque, con otras cosas que fueron para peor”, dijo con lágrimas en los ojos, respecto de la responsabilidad profesional de Lotocki.

Por otra parte, Vicky también contó que habló con Fernando Burlando para ofrecerle su ayuda en el proceso judicial que está llevando adelante contra Lotocki y en defensa de alguna de sus víctimas, entre las que se encuentra su hermana Stefy Xipolitakis. “Yo preferiría no exponer todo, porque no lo denuncié tampoco. Si sirve para que se haga Justicia, ahí estoy”, cerró.

Finalmente, vale recordar que Stefy, el pasado miércoles estuvo presente en la marcha que se realizó en repudio de Lotocki frente a la puerta de la casa del médico. Así, la “melliza griega le contaba a los presentes en la manifestación que su hermana Vicky “también” estaba sufriendo las consecuencias negativas de una cirugía mal realizada", confesaba en ese momento,

Stefy Xipolitakis fue una de las primeras en ir a la marcha convocada contra Lotocki. “Él odia a la sociedad, odia a la gente. Te das cuenta que hace lo que quiere, hace lo que quiere con tu cuerpo cuando estás dormida”, dijo la mediática sobre el médico.