Alberto Fernández se reunió con la directora del FMI, Kristalina Georgieva, en la previa del G20

El presidente Alberto Fernández mantuvo hoy en Nueva Delhi, India, una "larga charla" con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien le informó que en noviembre el organismo multilateral de crédito tratará el tema de los sobrecargos, informaron fuentes oficiales.



El encuentro se desarrolló en la previa del inicio de la cumbre del G20 que reúne hasta mañana en la populosa capital india a los líderes del mundo, y que se desarrolla en el Bharat Mandapam, un centro de convenciones y exhibiciones internacionales.



Según informaron fuentes oficiales, el Presidente mantuvo una "larga charla" con Georgieva, en la que hablaron sobre la situación del FMI y sobre el hecho de que el staff del organismo "muchas veces termina haciendo cosas que no son las que pide la política ni de Estados Unidos ni del resto del mundo".



En la conversación, Georgieva se comprometió a solucionar esta situación y además precisó que en el mes de noviembre el organismo va a tratar el tema de los sobrecargos, un pedido que viene reclamando el mandatario argentino.



En reiterados foros internacionales, Fernández viene planteando que los sobrecargos que aplica el FMI a los países deudores son "insostenibles" y que hasta el momento el organismo "no encontró las voluntades para revisar su política" en ese sentido.



Fernández había dialogado hace un mes por teléfono con Georgieva, en momentos en que el ministro de Economía Sergio Massa mantenía en Washington una negociación con el Fondo que finalmente terminó aprobando un desembolso de US$ 7.500 millones para la Argentina (5.500 millones de DEG).