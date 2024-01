Dormía en su cama, sintió que algo le caminaba por la pierna y... ¡era un alacrán!

Una vecina de calle 150 entre 49bis y 50, despertó este jueves con una presencia peligrosa y que se destacan mucho en los primeros meses del año: los alacranes.

Según relata la misma a este medio, "creí que era una cucaracha que caminaba por mi pierna, me levanté rápido porque me dan asco. Pero no era una cucaracha, era un "amigo" un poco más peligroso".

Sin dudas, la presencia del alacrán hizo poner en alerta a aquellos vecinos que viven alrededor de su domicilio.

"A los platenses de San Carlos y Los Hornos, que tengan cuidado. Tomen las precauciones necesarias, más que nada con las criaturas", manifestó.

Otro de los casos que se registraron en los últimos días, fue en calle 52 y 133, donde también los vecinos tuvieron "visitas" de alacranes en sus viviendas.

"Esto ocurre siempre en verano. Es un peligro porque tengo nietos y un perro que muchas veces circulan por toda la casa", añadió otra vecina preocupada.

Recomendaciones ante la presencia de alacranes

- No caminar descalzo.

- Sacudir la ropa y los zapatos antes de vestirse, y la ropa de cama antes de acostarse.

- Separar las camas de la pared.

- Tener precaución al revisar cajones o estantes.

- Observar el piso del baño antes de bañarse.

- Cubrir con tela metálica los resumideros.

- Controlar las entradas y salidas de cañerías, aberturas y hendiduras.

- Mantener limpio y ordenado el interior del hogar y libre de malezas una superficie amplia alrededor de la casa o campamento.

- No acumular leña, ladrillos o escombros cerca de la vivienda.

- Dentro de lo posible, revocar paredes, tapar grietas en pisos, paredes y techos.