Adrián Suar confesó sus críticas respecto del cierre de Polka: "Es un hasta pronto"

Por estos días, Adrián Suar se encuentra presentando su película “Jaque Mate”, que se estrenará este 25 de enero en los cines, pero dio detalles sobre sus nuevos desafíos y opinó sobre las políticas del gobierno de Javier Milei.

Así, sobre los rumores del cierre de Polka, el productor respondió que es apenas un “hasta pronto”: “Pasaron los años y yo sabía que tarde o temprano, la realidad y cómo fue cambiando todo, me iba a tocar reconvertirme, cambiar a Polka. Sumado a que en los últimos dos años, con las producciones que hice, no pude lograr el éxito que quise. Intenté y no pude”, señaló.

“Polka no cerró. Es un hasta pronto. Es un fin de ciclo con toda la tristeza. Yo ya venía haciendo el duelo hace dos o tres años. Pero siento que en algún momento voy a volver, no sé cuándo. En el 2024 no va a haber ficción. El 2025 no lo sé, pero tengo la esperanza de en algún momento volver. Me tengo que reinventar”, al tiempo que agregó: “Si bien hago cine, tengo algunas ideas para algunas plataformas que me compran, voy a producir en España. Cuando pueda yo espero volver, pero no sé cuándo. Espero que sea un hasta pronto y pronto. Personalmente, necesitaba dar vuelta la página. Fueron muchos años de hacer muchas tiras seguidas, que es lo que más amo. Y espero estar a la altura”, explicó Suar, quien reconoció que a las últimas dos ficciones que creó para televisión abierta no les fue bien.

Asimismo, Adrián Suar consideró que no es una buena idea quitarle el financiamiento a la cultura: “Me parece que es una pena, un error grave desfinanciarlo. Vos podés mejorarlo, pero no desfinanciarlo. Se puede hacer más eficiente. El INCAA es un ente autárquico, si bien recibe plata del Estado, se puede decir ‘lo quiero de esta manera’. Además, hablar de la cultura en términos solamente económicos, qué da, qué no me da, me parece un atraso total. No todo es la plata, la identidad de un país con la cultura es cómo te valorizás en el mundo”, detalló.

Para finalizar, el reconocido productor confesó: “Cuando hablamos muchas veces en algunos discursos de que nos hemos alejado del mundo, uno dice, ‘sí, es cierto, puede ser’. Pero con estas medidas te empezás a alejar del mundo y te empezás a parecer a Venezuela. La cultura se financia una parte en todo el mundo. Siento que cuando incentivás desde el Estado, desde el privado, incentivás para la producción y generás fuentes de trabajo. Cuando desenchufás, con el pretexto de que se roban todo, que en principio, lo digo con respeto, demasiada ignorancia de no entender, que no significa que no haya cosas para mejorar, que a lo mejor están mal gestionadas, pero no desfinanciar; eso es un retroceso. Es algo que tiene consecuencias fuertes para un país”, señaló.